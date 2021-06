Met pensioen: is het daadwerkelijk het Walhalla?

Rotterdammer Martin Reekers was in zijn werkende leven specialist in loopbaanbegeleiding. Mensen opleiden en helpen in het uitzetten van een route in het arbeidersbestaan is zijn vak. Toen hij met pensioen ging, verbaasde hij zich erover dat uitgerekend hij niet wist wat hij verder met zijn leven wilde. "Je kijkt wel vreemd op als je als 65-jarige je eerste glossy in je handen krijgt met op de voorkant blije, grijze bejaarden".

Martin is inmiddels bijna 70. Zijn boek "Een sleutel naar het Walhalla" is net klaar. "Is het het zoveelste 'zelfhulpboek'?" vraagt presentator Ruud de Boer in het Rijnmondprogramma 'De Verdieping'. Hij ontkent ten stelligste. Hij hoopt alleen dat anderen die bijna met pensioen gaan, of 'moeten', ideeën opdoen om hun leven zinnig te houden, ook al maken ze geen deel meer uit van de beroepsbevolking.

De laatste fase

Dat het 'met pensioen gaan' niet voor iedereen meteen die langverwachte vrijheid, of 'Walhalla' is, blijkt uit de gesprekken die Martin voor zijn boek voerde met een twintigtal 'pensionado's'. Een aantal van hen had overduidelijk last van het plots 'nutteloze' van hun bestaan. "Wat beteken ik nog voor de maatschappij? Ben ik nu die oudere, die niets meer bijdraagt aan de maatschappij en vooral geld kost?" Anderen zeggen weer dat pensioen de pre-fase is voor het uiteindelijk onvermijdelijke: de dood. Martin Reekers is er vrij nuchter over in zijn boek. "Statistisch gezien héb je ook nog maar een jaar of tien of vijftien om van je pensioen te genieten, voordat je het moede hoofd neerlegt. Dan kun je er maar beter werk van maken".

Alcohol, hobby's en discipline

Vaak gehoord bij de geïnterviewde gepensioneerden: houd discipline. Blijf op tijd opstaan. Wees voorzichtig met alcohol. Maak duidelijke afspraken met je partner. De partnerverhoudingen veranderen, zeker als zij of hij nog werkt. Probeer niet te snel een droom te verwezenlijken. De weg er naar toe levert soms verrassende 'bijvangsten' op. "Ik noem dat 'serendipiteit'. Je bent op zoek naar een speld in een hooiberg en als bij verrassing vind je de boerenzoon of -dochter", zegt Martin.

De conclusie? Ook nádat je met pensioen gaat, blijf je werken. Werken aan een leven met pensioen. "Pas achteraf kreeg ik zicht op hoe ik de invulling van van mijn pensioentijd beter had kunnen aanpakken", vervolgt Martin. "Maar mijn schoonvader zei altijd: Achteraf is een boer een advocaat".

Martin Reekers was te gast in het interviewprogramma 'De Verdieping'. Iedere vrijdag tussen zes en zeven op Radio Rijnmond en 24/7 via de podcast. Beluister het gesprek op deze pagina of abonneer je op de podcast 'De Verdieping met Ruud de Boer' :