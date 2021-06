Demi Vollering zegeviert knap in La Course

Demi Vollering heeft zaterdagochtend in Frankrijk de laatste editie van La Course op haar naam geschreven. De renster uit Berkel en Rodenrijs was in de sprint de sterkste. Op de tweede plaats eindigde Uttrup Ludwig en Marianne Vos pakte de derde plek.

Het is de eerste keer dat Vollering La Course, de eendagskoers van de Tour de France voor vrouwen. Vollering beleeft een sterk wielerseizoen. In april zegevierde zij al in de ronde van Luik-Bastenaken-Luik. In de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race werd de Berkelse twee keer met minimaal verschil tweede.

Vollering komt deze zomer in actie op de Olympische Spelen van Tokyo. Zij is geselecteerd voor het Nederlandse wielerteam op de weg.