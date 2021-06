Wethouder Wijbenga opent nieuwe brug op Eiland van Brienenoord: 'Dit is zo'n mooie plek die veel Rotterdammers nog niet kennen'

Bij de opening van de Ben Schopbrug, vernoemd naar de man die jarenlang deelraadslid in IJsselmonde was en zich tot zijn dood in 2006 inzette voor een extra brug, waren naast wethouder Wijbenga ook de dochters van Ben Schop aanwezig. "Dat maakte het een mooi en ook ietwat emotioneel moment", legt de wethouder uit. "Het is ook een belangrijke brug voor IJsselmonde en Rotterdam en hiermee kan je ook straks het rondje Stadionpark van vijf kilometer gaan afwerken."

Stadionpark

Dat rondje Stadionpark loopt via Park de Twee Heuvels richting het Eiland van Brienenoord waar straks, als op de plek van de oude brug een nieuwe brug is gerealiseerd, je via de rivieroevers en de sportcampus het rondje kan afmaken. En tussendoor kan je dan op sommige plekken genieten van een mooi uitzicht. "Ik kan dus echt genieten van het uitzicht vanaf het nieuwe Maaspoint, waar je zo uitkijkt op het water en de stad. Ja, en wie weet ook ooit dat nieuwe stadion?"

Maar zelfs zonder het nieuwe stadion en nog zonder de rest van de oevers die in de toekomst gerealiseerd worden, weten Sjoerd en de wethouder al goed te genieten van het uitzicht. "Dit is toch een prachtig uitzicht? En dan te bedenken dat heel veel Rotterdammers nog niet bekend zijn met deze plek."

Zaterdagmiddag is om 17:20 de derde aflevering van het Nieuwe Oord van Brienen, de serie waarin verhalen rondom de transformatie van het eiland op Rotterdam-Zuid worden gebundeld in een nieuwsupdate.