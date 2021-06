Bij een steekpartij in het centrum van Schiedam is zaterdagochtend een man gewond geraakt. Dat gebeurde in een wooncomplex aan de Raam. De politie heeft een verdachte aangehouden.

In het wooncomplex was ruzie ontstaan waarbij er gestoken is. Het slachtoffer is behandeld door de traumahelikopter die ter plaatse was.

Volgens de politie was hij aanspreekbaar.

De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend.