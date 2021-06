Feyenoord speelt gelijk in het eerste oefenduel onder trainer Arne Slot

Twee nieuwe spelers van Feyenoord verschenen aan de aftrap bij de Rotterdammers. Huurling Guus Til kreeg een plekje op het middenveld, terwijl Francesco Antonucci rechts in de aanval werd opgesteld. Opvallend was ook de positie van Leroy Fer. De middenvelder stond centraal in de defensie.

Arne Slot tijdens Feyenoord-AA Gent | Foto: Orange Pictures - Yannick Verhoeven

Na acht minuten kreeg Feyenoord de eerste kans van de wedstrijd. Antonucci, die aan de rechterkant van het veld een vrije trap mocht nemen, kreeg de bal op het hoofd van Marcos Senesi. De Argentijn knikte de bal vervolgens naast. Feyenoord gaf tegen AA Gent niets weg, maar creëerde zelf ook amper kansen. Bryan Linssen zag halverwege de eerste helft een doelpunt vanwege een overtreding worden afgekeurd.

Veel jeugd

Na de rust bracht Slot vooral jonge spelers bij Feyenoord in de ploeg. Zo kregen Devin Remie, Sem Valk en Lennard Hartjes een kans. Feyenoord en AA Gent waren meteen ook een stuk gevaarlijker in de tweede helft. Zo was Naoufal Bannis vlak na de rust meteen trefzeker. De jonge spits scoorde, maar hij vertrok vanuit buitenspelpositie. Enkele minuten later waren de bezoekers wel trefzeker. Tarik Tissoudali strafte het balverlies van Achraf El Bouchataoui af (0-1).

Kijk hieronder naar de 0-1 bij Feyenoord-AA Gent:

Feyenoord deed na het openingsdoelpunt echter niet onder AA Gent. Zo kreeg Ridgeciano Haps een schietkans. Een minuut na die kans scoorden de Rotterdammers wel. El Bouchataoui haalde uit op het doel van AA Gent, waarna de bal in het zestienmetergebied bleef hangen. Bannis benutte vervolgens de rebound en maakte zo de 1-1 voor Feyenoord.

Kijk hieronder naar de 1-1 bij Feyenoord-AA Gent:

Na deze goals toonden Feyenoord en AA Gent weinig doelgevaar meer. Opvallend was de invalbeurt voor Antoni Milambo. Hij kwam in de slotfase in de ploeg voor Dylan Vente. Milambo was met 16 jaar en 84 dagen de jongste speler die bij Feyenoord binnen de lijnen kwam.

In de blessuretijd gaf diezelfde Milambo bijna de assist op het winnende doelpunt voor Feyenoord. Aan de linkerkant stiftte hij de bal in het zestienmetergebied van AA Gent, maar Marouane Azarkan kwam nipt tekort om te scoren.

Feyenoord - AA Gent 1-1 (0-0)

52' 0-1 Tarik Tissoudali

61' 1-1 Naoufal Bannis

Opstelling Feyenoord (Eerste helft): Bijlow; Hall (31' Owusu), Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Burger, Til; Antonucci, Linssen, Sinisterra

Opstelling Feyenoord (Tweede helft): Remie; Valk, Skogen, Hendriks, Haps; Diemers, El Bouchataoui, Hartjes; Azarkan, Bannis, Vente (77' Milambo)