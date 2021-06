Tyrell Malacia volgt zijn gevoel en blijft daarom bij Feyenoord

Tyrell Malacia in actie tijdens het oefenduel Feyenoord-AA Gent (1-1) | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Tyrell Malacia volgt zijn gevoel en blijft bij Feyenoord: 'Dit is voor mij nu het beste'

Vanwege zijn verplichtingen bij Jong Oranje op het EK Onder 21 had Tyrell Malacia een korte vakantie, maar de linksback verscheen zaterdag voor het oefenduel met AA Gent (1-1) meteen aan de aftrap bij Feyenoord. Ondanks interesse van andere clubs, besloot Malacia recent zijn contract bij Feyenoord te verlengen. Dat betekent dat hij het komende seizoen start onder leiding van de nieuw trainer Arne Slot.

"De trainer had vooraf meegegeven dat dit oefenduel ging om het druk zetten, het kantelen en schuiven van het team. Ik denk dat we dat redelijk hebben ingevuld", zegt Malacia. De vleugelverdediger van Feyenoord voelt 'zich redelijk fit'. "Even een paar wedstrijden erin komen, daarna zit het goed."

Malacia speelde voor het eerst onder leiding van Slot. Afgelopen jaar stond Dick Advocaat nog aan het roer bij Feyenoord. "Het zijn twee verschillende trainers", licht Malacia toe, die verwacht dat het een 'mooi seizoen' gaat worden bij Feyenoord. "Er is niet veel veranderd, maar het is wel een frisse start."

'Ik ga altijd uit van mijn gevoel'

De linksback verlengde zijn contract onlangs in De Kuip tot en met de zomer van 2023. "Ik kreeg een goed gevoel. Daar ga ik altijd van uit. Ik hoop dat ik qua statistieken wel meer kan bijdragen", kondigt Malacia aan.

De verdediger van Feyenoord staat op de radar van andere clubs, zegt hij. "Natuurlijk is er interesse, maar dit was voor mij op dit moment de beste keuze."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia na het oefenduel met AA Gent (1-1):