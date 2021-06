Leroy Fer centrale verdediger bij Feyenoord: 'Daar probeer ik alles te geven'

Leroy Fer is centrale verdediger bij Feyenoord: 'Ik doe mijn stinkende best'

Feyenoord trad zaterdag tegen AA Gent (1-1) aan met Leroy Fer. De middenvelder stond echter niet op zijn eigen positie, maar in het hart van de defensie. "Waar ik ook speel, daar probeer ik mijn stinkende best te doen", zegt Fer.

"De trainer heeft zijn manier van spelen duidelijk aangegeven", vertelt Fer. "We moeten vroeg druk geven. Snel en hoog op het veld de bal te veroveren. Van daaruit moeten we kansen creëren en zelf anders gaan voetballen."

Fer zag die elementen een aantal keer terugkomen in het spel van Feyenoord. Hij zag de Rotterdammers echter weinig kansen bij elkaar spelen. "Als we beter gaan voetballen, dan komen de kansen vanzelf."

De Rotterdammers zitten momenteel krap in de centrale verdedigers. Daarom werd Fer tegen AA Gent in de verdediging opgesteld. Trainer Arne Slot heeft aangegeven dat hij Fer als centrale verdediger ziet. "Natuurlijk ben ik van origine middenvelder. Als de trainer me nu centraal achterin zet, dan probeer ik daar alles te geven."

Geen tips aan Berghuis

Het is mogelijk dat Feyenoord haar sterspeler kwijt raakt: Steven Berghuis. Ajax heeft belangstelling in de aanvaller van de Rotterdammers. Volgens Fer gaat het in de spelersgroep niet over de mogelijke overstap naar de aartsrivaal. "Het is iets van de clubs en Berghuis. Natuurlijk ligt het gevoelig, maar het is niet aan ons", zegt Fer, die in het verleden een gevoelige transfer naar FC Twente maakte.

Fer geeft Berghuis ook geen tips of hij van Feyenoord naar Ajax moet gaan. "Waar hij ook naar toe gaat: het is aan hem."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-speler Leroy Fer na de oefenwedstrijd tegen AA Gent (1-1):