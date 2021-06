Volkstuinders in Vlaardingen eisen duidelijkheid van gemeente over bouwplannen: 'Behoefte aan vrijheid en een stukje groen in de wijk'

De gemeente Vlaardingen had toegezegd afgelopen januari duidelijkheid te geven over de bouwplannen. Maar de tuinders van complex Dr. Moerman weten nog steeds niks. “We moeten een contractverlenging krijgen in 2023. We hebben nog een jaartje zekerheid. Wil je als vereniging blijven bestaan, dan moet je de zekerheid hebben dat je kan blijven zitten. Als een volkstuin wordt opgezegd, moet je de tuin kunnen verhuren. Je neemt geen volkstuin als je er maar een jaar mag zitten", vertelt een tuinder bij Omroep Vlaardingen.



In een brief aan de wethouder noemt de vereniging het gebied een groene long voor de stad. Ook de sociale cohesie keert terug als belangrijk thema. Verder wijzen de tuinders naar de kleine appartementen in de wijk. “Met die kleine balkonnetjes is er behoefte aan vrijheid en een stukje groen”, vindt één van de tuinders.

Volkstuinders in Vlaardingen demonstreren. | Foto: JB Media



Wethouder De Leede kon de demonstrerende tuinders vanmiddag weinig vertellen, laat de lokale omroep weten. "Ik kan nog niet zeggen dat het van de baan is of dat daar gebouwd gaat worden. Op dit moment wordt dat bestudeerd. In oktober wordt duidelijk wat de resultaten zijn. Dan gaan we er als college naar kijken. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad waar er woningen gebouwd gaan worden.”