Dit zijn belangrijkste verhalen van zaterdag 26 juni

Deze fanatieke supporters uit de regio kunnen niet wachten om weer in het stadion te zitten: 'Blij dat we nog bestaan!'

Duizenden voetbalfans uit de regio mogen deze zomer eindelijk weer naar het stadion toe. Fans van Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht geven daarom, met een kersverse seizoenskaart op zak, een inkijkje in het leven van de voetbalfan. Over busreizen na verloren wedstrijden, het genot van mopperen op de scheids, af en toe een vechtpartijtje en dichte stadiondeuren. 'Ik ben blij dat we nog bestaan!'

Volkstuinders in Vlaardingen eisen duidelijkheid van gemeente over bouwplannen: 'Behoefte aan vrijheid en een stukje groen in de wijk'

Enkele tientallen boze volkstuinders in Vlaardingen hebben gedemonstreerd bij Het Oude Stadhuis in het centrum van de stad. Ze hebben wethouder De Leede een brandbrief overhandigd. Daarin spreken ze hun zorgen uit over de komst van woningen, waarvoor hun volkstuincomplex aan de Arij Koplaan zou moeten wijken. De gemeente Vlaardingen had toegezegd afgelopen januari duidelijkheid te geven over de bouwplannen. Maar de tuinders van complex Dr. Moerman weten nog steeds niks. In een brief aan de wethouder noemt de vereniging het gebied een groene long voor de stad. Ook de sociale cohesie keert terug als belangrijk thema.

Versoepelingen betekenen ook dat er weer getrouwd kan worden! 'We willen een grote, concessieloze bruiloft'

Ze zouden in mei 2020 in het huwelijksbootje stappen. De trouwjurk lag klaar, gasten waren uitgenodigd en de plannen voor de grote dag waren tot in de puntjes uitgewerkt. Niets stond hen in de weg om na 16 jaar hun relatie te bezegelen met een huwelijk. Tot corona roet in het eten gooide. Het koppel Anika en Joris uit Rotterdam heeft niet één, maar twee jaar op rij de huwelijksplannen uitgesteld. Nu we langzaam maar zeker teruggaan naar het normale leven, dromen ze weer van hun grote dag. En zij niet alleen. Het is dringen geblazen bij trouwlocaties en de weddingplanners maken zich op voor de vele bruiloften die zijn uitgesteld.

Van raadsbesluit tot sloopkogel: de strijd om de Tweebosbuurt

Na drie jaar aan discussies, protesten en rechtzaken lijkt het erop dat de bewoners van de Tweebosbuurt het onderspit hebben gedolven. De sloopwerkzaamheden zijn begonnen, en op de plaats van vijf woonblokken verrijzen straks honderden nieuwe woningen. De bewoners blijven strijdbaar, maar zien hun kansen op overwinning krimpen. Hoe begon de vurige oorlog tussen bewoner en gemeente? Wij zetten de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar op een rij.

Wethouder Wijbenga opent nieuwe brug op Eiland van Brienenoord: 'Dit is zo'n mooie plek die veel Rotterdammers nog niet kennen'

Het Eiland van Brienenoord wordt opgeknapt en daarom volgen we de komende tijd experts, bewoners en gebruikers van het eiland. In het slotstuk van deze serie spreken we met wethouder Bert Wijbenga, die vrijdagmiddag officieel de Ben Schopbrug heeft geopend. Het is een belangrijke brug voor IJsselmonde en Rotterdam en verbindt een hardlooproute van vijf kilometer.



Dat rondje Stadionpark loopt via Park de Twee Heuvels richting het Eiland van Brienenoord waar straks, als op de plek van de oude brug een nieuwe brug is gerealiseerd, je via de rivieroevers en de sportcampus het rondje kan afmaken. En tussendoor kan je dan op sommige plekken genieten van een mooi uitzicht.

Demi Vollering zegeviert knap in La Course

Demi Vollering heeft zaterdagochtend in Frankrijk de laatste editie van La Course op haar naam geschreven. De renster uit Berkel en Rodenrijs was in de sprint de sterkste bij de eendagskoers van de Tour de France voor vrouwen. Op de tweede plaats eindigde Uttrup Ludwig en Marianne Vos pakte de derde plek.

Meer dan twee keer zoveel meldingen van discriminatie in de regio als vorig jaar

In de regio Rotterdam werden het afgelopen jaar fors meer meldingen van discriminatie gedaan, zo blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 van discriminatiewaakhond RADAR. In 2020 kreeg de politie 1101 meldingen van discriminatie. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als de 475 meldingen die in 2019 werden ontvangen. De exacte oorzaak van de stijging is lastig te bepalen, maar volgens RADAR is het deels te verklaren doordat mensen zich bewuster zijn geworden van discriminatie.