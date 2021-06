Het weer van vandaag: zomers warm

De temperatuur loopt zondag op naar zo'n 27 graden Celsius, onder meer door warme lucht vanuit het oosten. Voor de ├ęchte zonaanbidder is het weer niet ideaal: de zon zal vaak stuivertje wisselen met sluierbewolking. In de loop van de middag neemt de kans op een enkele onweersbui toe.

Bij deze onweersbuien kan in de avond lokaal veel regen in korte tijd vallen. In de nacht wordt het droger. Het wordt 16 graden Celsius en er staat een zwakke oostenwind.

Onweer en hagel

Maandag hebben we te maken met wisselvallig weer met geregeld ook onweersbuien. Bij die buien kan lokaal hagel voorkomen of veel regen in korte tijd. Af en toe breekt ook de zon even door. Tijdens buien ligt de temperatuur rond de 20 graden Celsius, maar als de zon wat langer schijnt kan het kwik nog oplopen tot 25 graden Celsius.

De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op onweersbuien. De temperatuur ligt daarbij rond de 22 graden Celsius.