Sparta-aanvaller vertrekt naar eerstedivisionist

Van Hoeven komt uit de jeugdopleiding van Sparta. Hij maakte in het seizoen 2018/2019 zijn debuut in het eerste, maar brak nooit door in het team van trainer Henk Fraser. Afgelopen seizoen werd de aanvaller uit Maassluis verhuurd aan Go Ahead Eagles. Met deze club promoveerde hij naar de eredivisie. In Deventer scoorde Van Hoeven acht doelpunten in 33 duels.

Na de promotie van Go Ahead Eagles afgelopen mei sprak verslaggever Jesse van Someren met Bradly van Hoeven. De tekst gaat verder onder de video:

"Voor Van Hoeven is dit een mooie stap", meldt Henk van Stee, technisch directeur van Sparta. "Bij Almere City is zijn kans op speelminuten groter dan bij ons."