Protest met regenboogvlaggen in Gorinchem: "Ook hier had die vlag moeten wapperen!"

Met een gigantische regenboogvlag van 25 meter is zondagmiddag actie gevoerd bij het stadhuis van Gorinchem. Het protest is georganiseerd, omdat de gemeente Gorinchem geen regenboogvlag hijst tijdens de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal in Hongarije. En opvallend: de actie is georganiseerd door partijen uit de gemeenteraad zelf.

De gemeente Gorinchem zegt dat er niet wordt gevlagd, omdat het protocol is om dit op zondag niet te doen. Daarnaast bleek het organisatorisch ook ingewikkeld te zijn om snel iemand te regelen die de vlag in de mast kon hijsen.

"Dit kunnen we niet voorbij laten gaan, zeiden partijleden toen duidelijk werd dat er geen regenboogvlag zou worden gehesen in Gorinchem," vertelt Jack Oostrum, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de stad. "Hier moeten we een uitzondering maken, was ons gevoel." En dat gevoel wordt in de gemeenteraad breed gedragen: vrijwel alle partijen doen mee met de actie.

Zondagmiddag wapperen er dan ook tientallen vlaggen op het plein voor het stadhuis. En er is speciaal naar Rotterdam gereden om bij de lokale COC-afdeling een gigantische vlag van 25 meter te halen. "Tussen de bomen hangt eigenlijk een grote regenboog."

Anti-homowet

In veel plekken in Nederland wappert vandaag de regenboogvlag uit protest tegen de anti-homowet die afgelopen week in Hongarije werd aangenomen. En hoewel er in Gorinchem eerst geen vlag zou wapperen, is het plein voor het stadhuis nu kleurrijker dan ooit. "Dat valt meer op dan alleen een vlag hijsen," zegt Oostrum.

De regenboogvlag staat symbool voor gelijkheid en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Maarten Venhovens, coördinator van werkgroep COC Gorinchem: "Met de acties door heel het land is het nu ook een symbool tegen de verharding tegenover LHBTI-geluiden. Het is fijn om te zien dat er door hele land actie wordt gevoerd." Hij is ook blij met de actie vanuit de gemeenteraad. "Het is nogal een signaal dat hiermee wordt afgegeven: 'Als jullie hem niet ophangen, dan doen we het wel zelf'. Natuurlijk had ook hier een regenboogvlag moeten wapperen."