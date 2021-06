Radio Rijnmond Sport over Feyenoord - AA Gent, wielrennen, Oranje en honkbal

Radio Rijnmond Sport staat zondagmiddag in teken van de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen van Feyenoord, wielrenster Demi Vollering, het dramatisch verlopen Olympisch kwalificatietoernooi van de Nederlandse honkballers en nog veel meer voetbal. De uitzending is tussen 14:00 en 17:00 uur te beluisteren op 93.4 fm en in de onderstaande livestream.

Feyenoord speelde zaterdagmiddag op het eigen trainingscomplex met 1-1 gelijk tegen het Belgische AA Gent. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Arne Slot. In Radio Rijnmond Sport blikken we terug op deze wedstrijd met Feyenoord-volger Sinclair Bischop en er zijn gesprekken te horen met Leroy Fer en Tyrell Malacia.

Presentator Bart Nolles praat in de uitzending ook met twee Olympische sportvrouwen uit onze regio. Demi Vollering uit Berkel en Rodenrijs won zaterdag de Franse wedstrijd La Course, voor tafeltennisster Britt Eerland uit Schiedam was het een mindere week. Zij moest op het EK in Polen afhaken met een blessure.

Verder is er in Radio Rijnmond veel aandacht voor Nederland - Tsjechië, wordt er met Michael Boogerd gebeld over de Tour de France en praat honkbalcoach Evert-Jan 't Hoen over het mislopen van de Olympische Spelen.