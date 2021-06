Oranjefans in Maassluis en Maasdijk moeten ergens anders voetbal kijken

Inwoners van Maassluis en Maasdijk die via de kabel televisie kijken, zullen de wedstrijd van Oranje vanavond om 18.00 uur niet op hun eigen bank kunnen zien. Door een technische storing is er geen kabelontvangst.

Deze zondag dus geen TV Rijnmond, maar ook geen EK-wedstrijd Nederland tegen Tsjechië. Die moeten Maassluizers missen, omdat de voetbalpot begint om 18.00 uur. De storing is vermoedelijk pas maandagochtend verholpen.

Inwoners die televisie kijken via internet of satelliet hebben geen last van de storing.