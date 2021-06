Zeker, ook politiehond Bumper kijkt uit naar Oranjefeest!

Zondagavond om 18.00 uur is het zover, maar politiehond Bumper is al uitgedost in een Oranjecape om het Nederlands elftal te steunen. En aan de foto's te zien, kan hij zelf een prima balletje trappen.

Ook waagt hij zich aan een voorspelling: Bumper gelooft in een goede afloop. "Ik [heb] er volledig vertrouwen in dat deze ORANJELEEUWEN het gaan fiksen," staat onder de foto, waarop de hond -alsof hij Memphis is - achter de bal aanvliegt.

Politiehond bumper in oranjetenue op een politiewagen | Foto: @POLBumper

Bumper verveelt zich zeker niet in de uren voor de wedstrijd, want naast de Oranjeleeuwen is hij ook fan van de F1 en de Tour de France. "Laten we vooral niet vergeten dat we nog andere helden op sportgebied aan de gang hebben dit weekend. Zo gaat Max Verstappen natuurlijk de GP van Oosterijk winnen en neemt Van Der Poel over 3 weken het geel mee naar Nederland", is te lezen op de pagina van de politiehond.

Als een echte 'Denzel' stort Bumper zich op de bal. | Foto: @POLBumper

De politiehond kan het niet laten om een kleine sneer uit de delen aan zijn baasje. "Dit alles is echter niet goed voor de lijn van die bolle, want die ligt de hele middag met chips op de bank. Oranje vingers, da's zijn bijdrage aan dit sportweekend. Paprika chips, Hamka's en Chipito's, want die zijn namelijk ook oranje."

Of de positieve voorspelling van politiehond Bumper klopt, dat zien we vanavond vanaf 18.00 uur. "Ik zou zeggen veel plezier vanmiddag en of het nu winst mag zijn of verlies, hou het gezellig", besluit de populaire politiehond zijn bericht.