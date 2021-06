Geen tribunes, geen feest, maar wel veel topruiters : 'Daarom wordt het een fantastisch CHIO'

Geen Isabell Werth of Maikel van der Vleuten, maar het zijn de leden van de Rotterdamsche Manege die op zondagmiddag over het complex lopen, waar over vier dagen het CHIO begint. De geluidsinstallatie wordt getest en langs de piste staan naast de vaste tribune aan drie zijden tenten opgebouwd. Dagelijks zullen er 1100 bezoekers welkom zijn, verdeeld over twee shifts.

"Het publiek is een mix van de trouwste vrijwilligers, de leden van de manege, de sporters met hun teams en de vaste sponsoren", legt directeur Ron Voskuilen uit. "Het was wel passen en meten om het mogelijk te maken. Veel mensen vragen zich af waarom er niet meer mensen bij kunnen, omdat de wereld langzaam weer open gaat. Maar zo'n evenement moet je een half jaar geleden al aanvragen. Sommigen vroegen zich af of we wel door moesten gaan, maar dat hebben we gedaan. En nu staan we aan de vooravond van het 72 e CHIO. Daar ben ik best trots op."

Voor de ruiters is het CHIO het laatste meetmoment voor de Olympische Spelen. Daarom is het deelnemers in Rotterdam ijzersterk. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten kijken, zullen alle wedstrijden middels een livestream worden uitgezonden. Alles vindt dan ook plaats in de piste van de Grand Stand. Binnen in de manege kunnen de ruiters inrijden. Nadat het CHIO vorig jaar niet door ging, kijkt Voskuilen nu extra uit naar zijn eerste jaar als directeur.

"De opbouw vind ik al fantastisch, want we werken hier een jaar naartoe. Ik verheug mij echt op het begin, maar ook op het einde als alles goed is verlopen", zegt de inwoner van Amersfoort, die jarenlang namens Rotterdam Partners was betrokken met het CHIO.

Geen expert

Zelf zou hij zich geen paardenkenner willen noemen. "Onze dochters hebben paarden. Papa moet vooral helpen en financieren, maar ik kan niet op tegen alle experts die tegen het CHIO zitten." Dat blijkt ook wel als hij door de verslaggever van Rijnmond wordt geconfronteerd met twee foto's van Daniël Deusser en Isabell Werth, respectievelijk de nummers één van de wereld in het springen en dressuur én ook beiden actief in Rotterdam. "Ehm...geen idee wie dit zijn", stamelt Voskuilen. "Wanneer ik tevreden ben? Als ik alle ruiters volgend jaar uit m'n hoofd ken. Nou ja, de toppers dan."