Vollering over zege in La Course: ‘Deze zag ik niet aankomen’

Wielrenster Demi Vollering was zaterdag de sterkste in de Franse wedstrijd La Course, een jaarlijkse wedstrijd tijdens de Tour de France. Een maand voor de Olympische wegwedstrijd versloeg ze in een sprint heuvelop de overgebleven favorieten. “Deze zag ik niet aankomen,” vertelt het 24-jarige talent uit Berkel en Rodenrijs zondagmiddag in Radio Rijnmond Sport.

Vollering dacht namelijk vooraf dat de koers zwaarder zou zijn. La Course finishte in Landerneau op hetzelfde heuvelachtige parcours als waar de eerste etappe van de Tour de France eindigde. “We dachten binnen de ploeg dat er misschien iemand alleen weg zou rijden.” Vollerings ploeg SD Worx verscheen onder anderen ook met wereldkampioen Anna van der Breggen en Chantal Blaak aan de start.

“In de laatste kilometer zat een stijl stuk, maar het vlakte ook weer af. Het kwam aan op een sprint en dat ligt me goed,” zegt Vollering. Daarbij profiteerde ze van uitstekend ploegenspel. Van der Breggen ging vroeg aan, lokte Marianne Vos uit haar tent waardoor Vollering profiteerde.

Met ook een zege in Luik-Bastenaken-Luik en zilveren medailles in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl is Vollering aan een uitstekend seizoen bezig en ontwikkelt ze zich snel. “Dat komt door trainingsarbeid, maar ook op tactisch gebied. Het helpt erg mee dat ik in een ploeg zit met Van der Breggen en Blaak. Ik praat veel met hen.”

Kopvrouw op de spelen?

Eind juli is de Olympische wegwedstrijd in Japan, maar eerst rijdt Vollering vanaf volgende week de Giro, een rittenkoers van tien etappes in Italië. Ze kan nog niet zeggen of ze op de Spelen uitgespeeld zal worden als kopvrouw. “We hebben voorlopig vier kopvrouwen. We moeten het rondje daar nog fietsen, dus nu is dat nog lastig te zeggen.” De Nederlandse vrouwenploeg voor de wegwedstrijd bestaat verder uit Van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Vos.