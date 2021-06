Horeca kampt met personeelstekort

De steden en dorpen gonzen weer. Een gezellig, zomers geluid. Veelal veroorzaakt door de optimaal bezette terrassen. Nu er ook binnen weer gegeten en gedronken mag worden, is de horaca weer zo goed als terug op sterkte. Zo goed als', want van de beschikbare medewerkers moet nog extra inzet gevraagd worden. Reden? Personeelstekort. Een probleem waar bijna iedere horecaondernemer na de lockdown tegenaan is gelopen.

Bij Thoms aan de Rotterdamse Meent en bij NRC aan de Witte de Withstraat hebben ze er ook mee te maken. Thom van 'Thoms': "We zijn er druk mee bezig inderdaad. Het is even schakelen met z'n allen." Hij komt ongeveer acht mensen tekort. "In de keuken staan we gelukkig op sterkte, maar vooral in de bediening en achter de bar heb ik nog wel mensen nodig".

Het team dat nu draait, ondervindt extra werkdruk doordat de ploegen niet volledig op sterkte zijn. Thom daarover: "Ja, het is nu eigenlijk het core-team waar we enorm op bouwen. De loyale mensen, die nu het gezicht zijn van de zaak."

Maar, erkent hij, het is op termijn oppassen geblazen. "Ze krijgen extra taken en extra verantwoordelijkheden, maar ook die mensen moet je niet uitputten. Als die teveel staan, raken ze ook eerder uitgeput."



Lockdown

Zaak dus om versterking te regelen, maar na de lockdown is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Thom: "Als je mensen aanneemt, raken ze langzaam maar zeker met elkaar vertrouwd. Zo bouw je een team op. Als er iemand wegging, werd die vervangen en weer opgenomen in de groep. Door de coronacrisis werden mensen die weggingen niet vervangen. Toen ging je natuurlijk niet iemand erbij zoeken, want we waren dicht".

Contracten die afliepen, werden niet verlengd, nul urencontracten werden doorbetaald op gemiddelden. Thom: "Dus die zijn we nog niet volledig kwijt gelukkig. We hebben natuurlijk met mensen contact opgenomen met de vraag of ze weer beschikbaar waren. Maar ja, veel hadden inmiddels iets anders gevonden of een andere weg gekozen. Dat gebeurt nu eenmaal. Maar we merken dat er minder aanbod is dan voor de crisis."

De horeca had voor de coronacrisis al meer moeite om personeel te vinden. Thom: 'Ik denk dat we hele goeie werkgevers zijn, maar ik denk ook wel dat de tijden bijvoorbeeld 'killing' zijn. Het is zwaar werk en het zijn lange dagen. Dat moet je wel vol kunnen houden."

Natuurlijk verloop

Bij NRC aan de Witte de Withstraat is de ervaring niet anders. HR manager Masha de Romph: "Het is door de hele branche wel bekend dat we mensen nodig hebben. Ik moet zeggen dat wij op dit moment geen beperkingen hebben door te weinig personeel. Wel zoeken we nieuwe mensen erbij om de boel te versterken."

Tijdens de lockdown is het bedrijf in staat geweest veel mensen te behouden, vertelt De Romph. "Ik denk dat wij de club goed bij elkaar hebben weten te houden. Wij hebben een deel van onze mensen uitgezonden naar andere werkgevers en onder de nul urencontracten hebben we wat uren kunnen geven, bijvoorbeeld voor de afhaal. Dus die hebben we wel bij ons kunnen houden. Het enige wat we niet hebben gedaan is aanvullen van natuurlijk verloop."

NRC in de Witte de Withstraat | Foto: Rijnmond

"Schoonmakers, afwassers, bedrijfsleiders, koks, kelners, mensen in de bediening. Echt alles hebben we nodig", vervolgt ze. "Op dit moment kunnen wij onze exploitatie draaien zonder dat daar beperkingen op zitten. Voor de langere termijn gaat dat wellicht een probleem worden. Daarom kun je wel versterking gebruiken, maar op dit moment is dat niet aan de hand dus dat is gewoon superfijn."

NRC zet op dit moment wel harder in op samenwerking met scholen. "Je kunt bij ons een opleiding doen voor een vakdiploma. We richten ons veel op interne trainingen." Ze denkt dat de branche moet inzetten op het aantrekkelijker maken van het werken in de horeca "Jonge mensen moeten we mooie doorgroeikansen aanbieden en eventueel nog andere opleidingen. Ik denk dat de branche de verantwoordelijkheid heeft om jongeren perspectief te geven."

Winkel

Iris Wulffraat is eigenaar van twee zaken in de Witte de Withstraat: Eetcafé Opa en de Bierboetiek. Bovendien is zij voorzitter van Horeca Nederland, afdeling Rotterdam. Ze heeft geen last van een gebrek aan personeel, omdat ze tijdens de coronacrisis de zes fulltime krachten en 25 medewerkers met een nul urencontract in dienst heeft gehouden.

“We hebben gekeken hoeveel geld we beschikbaar hadden met als doel daarmee iedereen binnenboord te houden. Bij personeel met een nul urencontract hebben we gekeken wie er nog thuis woonden en wie zelfstandig en op basis daarvan hebben we een bedrag geboden. We hebben per persoon gekeken: wat heb je nodig? En dat proberen te faciliteren. Zodat iedereen genoeg zou hebben om de lasten te betalen en de coronacrisis door te komen. Bij één medewerkster kwamen we er niet uit. Voor haar hebben we een tijdelijke baan in een winkel gevonden. Het gevolg is dat iedereen is gebleven en we bij wijze van spreken alleen de muziek en de kaarsjes aan hoeven te doen. Het zal nog jaren duren voordat we dit allemaal hebben terugverdiend, maar het is ook fijn dat wij door deze werkwijze bekend staan als een betrouwbare werkgever. Het enige probleem is: koks. Dat was voor de coronacrisis al een groot probleem en daar is nog steeds een enorm tekort aan”.

Dat laatste wordt bevestigd door Thom en Masha. Thon: "Mensen weten natuurlijk wel dat ze in een positie zitten waarin ze scherper kunnen onderhandelen. Maar wij proberen altijd eerlijke lonen te geven. En daar gaan we niet van afwijken. Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover de mensen die loyaal zijn gebleven."