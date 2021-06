Omar Khan trainde Wijnaldum en Dumfries als jeugdspelers: ‘Wijnaldum stal als 11-jarige al overal de show’

Intussen is Omar Khan al enkele jaren hoofdtrainer van Spartaan’20, maar in de jaren daarvoor heeft hij veel betekend voor het jeugdvoetbal in deze regio. Zijn inspanningen van toen zijn nu terug te zien op het EK Voetbal. Khan trainde Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum als jonge tiener en haalde later toernooirevelatie Denzel Dumfries naar de B1 van Barendrecht.

Khan was zondagmiddag op de dag van Nederland – Tsjechië te gast in Radio Rijnmond Sport. Daarin zei hij nog regelmatig contact te hebben met de twee voetballers.

‘Andere trainers zeiden ook dat Wijnaldum fantastisch was’

Hij werkte in de jeugd van Sparta toen hij bij de lagere D-tjes te maken kreeg met een piepjonge Wijnaldum. Het talent spatte er toen al vanaf volgens de trainer. “Hij stal overal de show, scoorde vanuit alle hoeken en ook toen al met het hoofd. Andere trainers zeiden ook dat hij fantastisch was.”

Lang zat Wijnaldum niet in het lagere D-team van Khan want al snel maakte hij de stap naar de D1. “Daar kwam hij bij Kevin Strootman en Marten de Roon te spelen.” De laatste jaren bij Liverpool is Wijnaldum wat behoudender gaan spelen als middenvelder. Daar was in de jeugd van Sparta totaal geen sprake van . “Hij speelde in de schaduw van de spitsen. Laatst vertelde vertelde hij me dat hij het bij Liverpool gewoon simpel moet houden. Gelukkig zien we hem in Oranje weer dichter op de goal spelen en scoort hij meer.”

Khan is zeer te spreken over het karakter van de middenvelder, iets wat er op 11-jarige leeftijd al in zat. “Hij liep toen al voorop om de ballen te halen en was altijd netjes en behulpzaam.”

Na jarenlang voor Liverpool te hebben gespeeld, maakt Wijnaldum na het EK de overstap naar het Franse Paris SG. Zijn voormalig jeugdtrainer had hem liever bij FC Barcelona gezien. “Ik ben een paar keer in Camp Nou geweest en daar hebben veel grote spelers gezeten. Maar ik snap dat hij denkt kans te maken op het winnen van de Champions League in Parijs.

‘Dumfries vroeg me zelf of hij bij Barendrecht mocht spelen’

Na zijn trainersavontuur bij Sparta en enkele jaren namens de KNVB als jeugdtrainer in deze regio gewerkt te hebben, streek Khan neer bij Barendrecht. Hij ging daar de B1 trainen en kreeg Dumfries in zijn ploeg. ‘’Voor Barendrecht trainde ik namens de KNVB een regioteam en hij was daarvoor geselecteerd als speler voor Smitshoek. Het was toen nog een gemiddelde speler.”

In de B-jeugd speelde Dumfries nog altijd voor Smitshoek totdat hij Khan tegen het lijf liep. “Hij zag me in een kantine en vroeg me zelf of hij naar Barendrecht mocht komen. We speelden op landelijk niveau.”

Dumfries mocht twee keer meetrainen en Khan en opleidingshoofd Jack van den Berg waren overtuigd. “Ik zei meteen al: die heeft alles in zich. Ik heb er nooit meer over nagedacht, maar soms denk ik: ja, dat zag ik toen wel.”

Khan werkte al jaren in het jeugdvoetbal en zag dat Dumfries bijzonder was. “Mentaal was hij al zo sterk. Voetbaltechnisch was hij niet de beste, maar zijn strijdlust en wil om te winnen waren bijzonder. Op zijn zeventiende had hij nog geen ervaring in een betaald voetbalorganisatie en dan loop je achter. Maar dat heeft hij gecompenseerd met inzet.”

Dumfries ging al snel naar de A1 en zou gaan meetrainen met het eerste. Zo ver kwam het niet want hij kon naar Sparta. Intussen lijkt er een volgende stap aan te komen voor de aanvoerder van PSV. “Ik denk dat Engeland het beste bij hem past,” zegt Khan.