Geblesseerde Britt Eerland baalt maar heel even van opgave op EK: 'Ik kan iedereen aan op de Spelen'

Met het vertrouwen van Britt Eerland in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio zit het wel goed. Daar kan zelfs het teleurstellende EK in Polen niets aan veranderen. “Voor de Japanners en Koreanen ben ik niet bang in Tokio, de Chinezen kunnen het mij moeilijk maken”, lacht Eerland.

De Schiedamse tafeltennisster moest vorige week geblesseerd opgeven tijdens de EK in Warschau. “Een verrekking in de kuit, maar het valt mee. Als ik was doorgegaan liep ik het risico op een scheurtje, dan mis ik de Spelen. Mijn omgeving vertelde dat ik de strijd moest staken, met de Olympische Spelen in zicht. Het risico was te groot.”

Een verstandige keuze, vindt ook Eerland zelf, maar ze baalde wel van haar opgave. “Ik was daar wel met verwachtingen naartoe gegaan, ik had het EK kunnen winnen”, zegt ze zonder aarzeling.

Eerland won dit jaar met haar club TTC Berlin Eastside de Champions League. “Het gaat de laatste twee jaar hartstikke goed, ik heb mezelf in coronatijd nog meer kunnen verbeteren. Ik kan iedereen aan als ik fit blijf en op dit niveau blijf spelen. Dan kan ik die Chinezen ook wel pakken op de Spelen, ha ha. Ik heb goede kansen op een bronzen medaille."

De Olympische Spelen in Tokio gaan op 23 juli van start, vanwege de coronacrisis een jaar later dan gepland.