RIVM registreert iets minder coronabesmettingen

Het gemiddelde over zeven dagen is teruggezakt naar 101 besmettingen per dag. Sinds gisteren is er, voor zover bekend, in onze regio opnieuw niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. ?In de Hoeksche Waard is één coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis.

?Landelijk zijn er bij het RIVM tot 10.00 uur zondagochtend 522 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 41 minder dan gisteren. Het aantal positieve tests daalt in Nederland en ligt nu 31 procent lager dan een week geleden.