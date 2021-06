Teleurstellend Oranje afgeschminkt door taaie Tsjechen

Met oud-Spartaan Marten de Roon terug in de basis was het Nederlands elftal in de eerste helft de bovenliggende partij. Grote kansen werden niet gecreëerd door Oranje, waar Denzel Dumfries uit Barendrecht wederom een van de blikvangers was.

Een van de spaarzame geslaagde acties van Memphis Depay leverde Donyell Malen kort na rust een niet te missen kans op. De PSV-er faalde één op één met de Tsjechische doelman. Het bleek de voorbode van een dramatische tweede helft.

In de 53e minuut gleed Matthijs de Ligt uit en hij maakte hands. Aanvankelijk kreeg de verdediger van Juventus geel, maar na tussenkomst van de VAR kreeg hij alsnog de rode kaart getoond. Nederland kwam onder druk, Dumfries voorkwam nog de 1-0 met een prachtige sliding, maar na ruim een uur kreeg Oranje alsnog een doelpunt tegen.

Slappe Wijnaldum

Tussen Wijnaldum en De Roon mocht Kalas terugkoppen op Holeš, die de 1-0 binnenkopte. Een kwartier later ging Wijnaldum weer te slap het duel aan, waardoor Schick het duel besliste: 2-0. Feyenoorder Steven Berghuis viel tien minuten voor tijd nog in, maar kon ook niet de extra impuls brengen dat Oranje op deze teleurstellende avond in Boedapest ontbeerde.

Na drie overwinningen in de groepsfase is het EK voor Oranje geëindigd in een enorme teleurstelling. Aanstaande zaterdag speelt Tsjechië om 18.00 uur in Bakoe tegen Denemarken. Zo krijgt het EK in elk geval één verrassende halvefinalist.