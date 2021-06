Het weer van vandaag: ochtend droog, later regen

Vanochtend is er af en toe zon en blijft het nog droog. Vanmiddag domineert de bewolking en volgen verspreid enkele buien. In het oosten van de regio bestaat daarbij kans op onweer.

Het wordt 22 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. Langs de kust waait vanmiddag een matige noordwestenwind, windkracht 4. Vanavond trekken de buien naar het noorden weg. Vannacht is er veel bewolking en blijft het zwoel, de temperatuur daalt niet lager dan 15 tot 17 graden.

Morgen is het bewolkt en krijgen we de zon amper te zien. In de loop van de dag vallen er enkele buien, maar de verwachting is nog onzeker. Het wordt 19 graden langs de kust en 21 graden landinwaarts. Er staat een matige en aan zee matig tot vrij krachtige noorden- tot noordwestenwind.

Vooruitzichten

De dagen daarna is het licht wisselvallig zomerweer. Er is af en toe zon met een enkele bui. De temperatuur komt woensdag niet boven de 20 graden. Richting het weekend komt de zon wat vaker tevoorschijn, maar het gaat allemaal niet van harte. De temperatuur loopt dan ook weer op naar boven de 20 graden.