Eerste stapweekend zit erop: 'Het was weer als vanouds, zó gezellig!'

“Wie is er al lang wakker?" vraagt verslaggever Maikel Coomans. Er klinkt maandagochtend rond zeven uur een luid geschreeuw in het centrum van Rotterdam. De laatste feestgangers zwalken over straat en vertellen hoe zij het eerste stapweekend na de lockdown hebben ervaren.

“Het was geweldig!”, roept een meisje enthousiast. “Het was zo leuk!” Het was fijn om bekenden te zien en nieuwe mensen te leren kennen.” Een ander meisje vertelt dat ze zaterdag én zondag is uitgegaan. “Fantastisch! Zó gezellig. Zoveel sfeer. Oprecht top”, zegt ze enthousiast. “Het was weer als vanouds.”

'Fijne avond'

Voor Maikel betekent het dat hij na meer dan anderhalf jaar weer eens mensen onder invloed interviewt. En dat is even wennen. “Ik wil je graag een fijne avond wensen”, zegt een meisje tegen hem. “Fijne avond? Het is ochtend mevrouw”, antwoordt Maikel. “O”, zegt het meisje. “Mag ik jou een hele fijne ochtend en dag wensen? En doe je dan een shotje mee?”. Daar bedankt Maikel haar vriendelijk voor op dit tijdstip.

Maar op de vraag of het leuk was vannacht, klinkt een luid gejuich: “Jaaaaaaaa!”