Juf of meester ziek? Gorinchemse basisschool zet kunstenaars in bij uitval

Juf of meester ziek? Gorinchemse basisschool zet kunstenaars in bij uitval | Foto: Rijnmond

Het lerarentekort is al jaren een groot probleem, waardoor het lastig is om een vervanger op te trommelen als er een juf of meester uitvalt. Dat zette een paar creatieve geesten in Gorinchem aan het denken: 'Waarom zetten we geen kunstenaars voor de klas?' Al snel werd Stichting Zieke Docenten opgericht. Samen met kunstenaars en andere creatieven wil de stichting de lesuitval terugdringen.

De drie grote steden: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam luiden de noodklok vanwege het lerarentekort. De tekorten nemen namelijk dermate toe dat er misschien wel schoolsluitingen op de loer liggen. Robin Bieren, directeur van basisschool de Mariëngaarde in Gorinchem begrijpt die noodkreet. “Wij hebben een team dat heel veel voor elkaar oplost, maar je merkt wel dat de rek eruit is. Op vacatures wordt bijna niet meer gereageerd. Vroeg had je twintig kandidaten. Nu soms een of twee. Dus je merkt dat de vijver leegraakt. Je moet echt inventief zijn om je school draaiende te houden."



Mes snijdt aan twee kanten

Daarom is de directeur blij met het initiatief van Stichting Zieke Docenten. “Aan de ene kant geloven wij in meer kunst en cultuur in de klas”, zegt Nahid Bousslaham van Stichting Zieke Docenten. “Aan de andere kant geloven wij dat als je een kunstenaar inzet dat het werkdrukverlaging oplevert voor de docenten. Die kunnen wat anders doen als de kunstenaar voor de klas staat." Je bent daardoor volgens Bousshlaham 'preventief bezig' en lost roosterproblemen op als een docent uitvalt. De directeur voegt daaraan toe dat de school door kunstenaars voor de klas te zetten iets kan bieden wat ze normaal niet kan bieden. "Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt Bieren.



De kunstenaars worden door de stichting getraind om voor de klas te staan. Ook kunnen ze via de Scottish Qualification Authority een accreditatie behalen. Ze hebben daarmee geen officiële lesbevoegdheid, maar volgens Bousslaham is dat geen probleem als er op de school een docent als achterwacht dient.



Kinderen blij



De kinderen van groep 6 van de Mariëngaarde lijken de vervangende docenten in ieder geval geen probleem te vinden. “Ik denk dat we heel veel gaan tekenen”, zegt een meisje. Een ander meisje denkt stiekem dat de lessen van de kunstenaar leuker worden dan die van haar juf... Of de kinderen daadwerkelijk vaker met een potlood in hun handen zitten, dat gaan ze snel ervaren. Een aantal kunstenaars zijn YouTubers, documentairemakers en rappers.