Rotterdams hondje slikt satéprikker door, baasje radeloos want operatie kost duizenden euro's

Hondje Gino (4) is ernstig ziek geworden nadat hij vorige week zondag een satéprikker doorslikte. Dat gebeurde toen hij stiekem een kipspies uit een vuilniszak opat. Zijn baasje betrapte hem en wilde de kipspies snel uit zijn bek halen. Maar ze was te laat. De satéprikker is door zijn maag gegaan en zat vervolgens in zijn borstkas.

"Onze lieve hond Gino is helaas ernstig ziek geworden nadat hij een satéprikker heeft ingeslikt", schrijft Sabrina van der Hel uit Rotterdam-Prinsenland op Facebook. "We kunnen hem nu nog helpen en dat willen we natuurlijk héél graag. Als er nu geen actie ondernomen wordt, kan het binnen een week te laat zijn waardoor Gino hieraan zal overlijden..."



Inzamelingsactie

Maar om Gino te helpen was zesduizend tot achtduizend euro nodig. En dat was niet het enige: Sabrina en haar man hadden al duizend euro betaald aan de onderzoeken voorafgaand aan de operatie om te bepalen waar de satéprikker zat. Daarvoor gingen ze meerdere keren naar de dierenarts, maar werden ze elke keer zonder resultaat naar huis gestuurd. "We hebben twee nachten moeten betalen voor een consult, een foto, twee keer een echo en medicatie." Het totaalbedrag is heel veel geld voor het stel. Ze startten daarom een inzamelingsactie op om het geld bij elkaar te sprokkelen.



Wachten tot ze genoeg donaties hadden om de operatie te kunnen betalen, was niet mogelijk. Zaterdagmiddag kregen ze verontrustend nieuws van de dierenarts over Gino, die helemaal trilde en mank liep. De satéprikker was dwars door zijn maag en lever gegaan en vervolgens met een hoek van 45 graden naar zijn borstkas gestoken. "Als de satéprikker recht door zijn lever was geprikt, dan zou hij naar zijn longen kunnen gaan en was Gino er niet mee geweest", vertelt Sabrina. Het stel besloot daarom besloten om Gino meteen te laten opereren. "We dachten: het geld zien we dan wel, als het hondje maar gered wordt."



Lieve donateurs, ook negatieve reacties

De operatie is gelukkig goed verlopen. Gino is nog wel erg misselijk en heeft veel pijn. Hij moet nog in het ziekenhuis blijven ter observatie. Sabrina hoopt dat hij dinsdag naar huis mag. "Maar elke dag dat hij langer moet blijven, kost ook nog eens vijfhonderd euro", legt Sabrina uit. De inzamelingsactie heeft tot nu toe al 900 euro opgeleverd en daar is het stel superblij mee. "Er waren echt veel lieve mensen die een donatie hebben gedaan. Natuurlijk zijn er ook mensen die negatief reageren, die zeggen: jullie zijn oplichters. Je weet dat je zulke reacties kan krijgen als je zoiets op social media deelt."

Meer donaties voor Gino zijn voor het stel heel erg welkom. Sabrina is net bevallen en heeft door corona tijdelijk geen werk. Haar man heeft verlof en krijgt daardoor 70% van zijn loon uitbetaald. "Kunnen jullie iets missen en zouden jullie ons willen helpen? Alle kleine beetjes helpen om onze lieve Gino er weer bovenop te krijgen", schrijft Sabrina op Facebook.

Doneren kan via de link in het Facebookbericht van Sabrina.