Excelsior zoekt nog meer dan handvol versterkingen en mikt op play-offs: 'Het liefst nog op meer'

Ook trainde er maandag een oude bekende mee op het nieuwe kunstgrasveld in het Van Donge & De Roo Stadion, namelijk Mike van Duinen. Hij houdt zijn conditie momenteel op peil in Rotterdam. De aanvaller, 29 jaar, speelde van 2016 tot 2018 al bij Excelsior en stond de laatste seizoenen onder contract bij PEC Zwolle. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat Van Duinen een contract tekent bij Excelsior. "Dat is duidelijk afgesproken. De club biedt mij de kans om fit te blijven en wellicht kan ik de jonge spelers wat bijbrengen", licht hij toe.

Dijkhuizen vindt het lastig om in te schatten hoe sterk Excelsior dit seizoen gaat worden, omdat de selectie met 13 contractspelers nog lang niet compleet is. De Kralingers zoeken nog een tweede doelman, een centrale verdediger, een controlerende middenvelder en aanvallende versterking, want Excelsior houdt rekening met het vertrek van Elias Mar Omarsson en/of Joël Zwarts.

"Clubs als Almere en Volendam hebben zich al aanzienlijk versterkt, ook al moet de transfermarkt nog op gang komen. De eerste divisie wordt ieder jaar sterker. Nu ook weer met ploegen als Den Haag, VVV, Emmen, NAC en De Graafschap", spreekt Dijkhuizen.

Excelsior presenteerde maandag ook een nieuw logo. De club treedt vanaf deze week als één familie naar buiten. 'Samen als één club met één uitstraling willen we de volgende stap zetten', laat algemeen directeur Daan Bovenberg weten.

Komende zaterdag speelt Excelsior de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dijkhuizens ploeg treft het Belgische Winkel Sport. Later wacht de Rotterdamse club ook nog vriendschappelijke duels met onder meer Willem II en Sparta.