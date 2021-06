Van jongerenwerker op straat naar sociale ondernemer met een eigen ruimte

Het verhaal van Yusuf is een verhaal van doorzetten. Hij werd na zijn MBO-opleiding vaak afgewezen bij sollicitaties, maar bleef in zichzelf geloven en investeren. Hij behaalde certificaten en diploma's. Toen kreeg hij de kans om jongerenwerk te doen in Woerden. Die greep hij met beide handen aan. Yusuf probeert dat ook aan de jongeren door te geven.

Feyenoord, op Rotterdam-Zuid, is een mooie en fijne wijk om in te wonen, zegt hij. "Maar het heeft ook een keerzijde. Veel armoede, vroegtijdig schoolverlaat en jongeren die in de criminaliteit terecht komen.” Om deze jongeren op het rechte pad te houden doet Yusuf al acht jaar op vrijwillige basis jongerenwerk in zijn wijk via stichting Werkteam Feijenoord. Eerst op straat en tegenwoordig vanuit zijn eigen ruimte in het hart van de wijk.

Trots

Vol trots laat hij het pand zien op de hoek van de Nassauhaven en Roentgenstraat. “Vijf maanden geleden stonden hier alleen nog maar pilaren.” Nu zijn er jongeren aan het werk in aparte ruimtes. Is er elektriciteit aangelegd en een keuken. Investeringen die Yusuf zonder gemeentelijke of andere subsidies gedaan heeft, maar met leningen van familie en vrienden. De opbrengsten van zijn bedrijven steekt hij weer in het pand.

Nu doen de jongeren mee jongerenwerker Yusuf

Tegenwoordig werken acht jongeren in de leeftijd van zestien tot dertig voor Yusuf. Nog eens vier extra probeert hij met klusjes van de straat te houden. Ongeveer veertig jongeren hebben via hem een certificaten behaald. Het idee is om meer jongeren kansen te bieden door de mogelijkheden in de nieuwe ruimte. “Dit zijn jongeren die normaal op straat hangen of in de bijstand zaten. Nu doen ze mee."

Zo zag het pand er een paar maanden gelden uit | Foto: Yusuf

Ali Hamid werk al zes jaar voor Yusuf. Hij was werkloos voordat hij bij Yusuf werkte. Hij kreeg de kans om te werken voor Yusuf en heeft hierdoor certificaten zoals EHBO en VCA (certificaat voor veiligheid) gehaald. Hij merkt op dat er interesse is van andere bedrijven doordat hij die certificaten heeft. “Het vergroot de werkgelegenheid.”

Ali ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. “Als we zo doorgaan dan wordt onze wijk een stuk beter. Mensen in de bijstand, werkloosheid, armoede wordt dan een stuk kleiner.” Net als Yusuf probeert Ali ook jongeren onder zijn hoede te nemen en te helpen. “Ik heb van Yusuf geleerd dat je altijd klaar moet staan voor iedereen uit je buurt.

Nu ziet het pand er zo uit | Foto: Rijnmond

Rolmodel

Yusuf wordt al vaak een rolmodel genoemd en moet lachen als mensen dat zeggen. Zij zegt dat hij betrokken is. “De afgelopen acht jaar hebben we resultaten behaald, jongeren aan werk geholpen, en in hun kracht gezet."

Wat hem het meest is bijgebleven, is het verhaal van een jongen uit de gevangenis kwam. Het was voor die persoon een moeilijke periode, maar uiteindelijk hebben we resultaten bereikt. “Deze persoon kon weer meedoen aan de maatschappij en ziet een positieve toekomst. Je ziet zo’n persoon opbloeien en dat vind ik belangrijk.”

Niet alleen jongeren zijn welkom in het pand. Er zijn ook al ouderen langsgekomen om een kopje koffie te doen met de jongeren. “We met deze ruimte meer werkgelegenheid, meer stageplekken en flexwerkers die ook maatschappelijk betrokken zijn in de wijk. Uiteindelijk wordt zo de leefbaarheid in de wijk beter."