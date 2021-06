GGD opent drie nieuwe tijdelijke testlocaties in de regio

De GGD Rotterdam-Rijnmond opent dinsdag 29 juni drie nieuwe tijdelijke testlocaties in Brielle, Ouddorp en Hellevoetsluis. Voor die plaatsen is mede gekozen omdat in Voorne en op de Kop van Goeree binnenkort veel vakantiegasten worden verwacht. Ook wil de GGD de opkomst van de Delta-variant zo breed mogelijk in de regio monitoren.

De drie nieuwe locaties zijn bij sportcomplexen. In Brielle gaat het om sport- en cultuurhuis Dukdalf. In Hellevoetsluis staat de testbus bij de voormalige sporthal De Eendraght. In Ouddorp kan men terecht bij de achterkant van stadion Dorpstienden. Met de nieuwe locaties komt het totale aantal testlocaties in de regio Rijnmond op veertien.

Het is niet de eerste keer dat de GGD extra tijdelijke testlocaties opent. Eerder werd dat al gedaan in Vlaardingen, Ridderkerk en Krimpen, om er een aantal te noemen.

Hoewel het aantal besmettingen in de regio nog altijd verder afneemt wil de GGD nog niet te vroeg juichen.

"Nu er meer mogelijk is, blijft het nog steeds van belang om je te houden aan de maatregelen: houd afstand, laat je testen bij klachten en plan die afspraak voor een vaccinatie. Want corona is nog niet weg."