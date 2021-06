Songfestivalschoenen van Hugo de Jonge onder de hamer voor het goede doel

De felgekleurde songfestivalschoenen van zorgminister Hugo de Jonge worden geveild voor het goede doel. Het Rotterdamse schoenenmerk Mascolori maakte de schoenen speciaal voor het Songfestival en gebruikte daarvoor hetzelfde kleurrijke ontwerp als de inmiddels zeer bekende 'Sing Along' stadsaankleding. De opbrengst van de veiling gaat naar de Stichting Meer muziek in de Klas.

Van de schoenen bestaat maar één paar. Burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigde de schoenen in mei aan De Jonge. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat hij ze niet aan zijn eigen verzameling mocht toevoegen, maar dat de schoenen in bruikleen waren. De minister droeg de schoenen onder meer tijdens de finale op zaterdag 22 mei.

Nu gaan de schoenen in de verkoop. Op 11 en 12 juli worden kijkdagen georganiseerd zodat geïnteresseerden de schoenen van dichtbij kunnen bezichtigen. Op donderdag 15 juli om 15.00 uur worden de schoenen geveild door veilinghuis Vendu Rotterdam. Die veiling wordt via een livestream uitgezonden. Vanaf dat moment kunnen mensen online een bod uitbrengen. Wie dat wil doen moet zich wel van tevoren aanmelden via de website van het veilinghuis.

Opbrengt naar goed doel

De opbrengst van de schoenen gaat naar de Stichting Meer muziek in de Klas. Zij zetten zich in voor meer structureel muziekonderwijs op de basisschool, en zijn daarnaast ook nog eens partner van het Songfestival.

Naast de opbrengst van de schoenen wordt de donatie ook aangevuld met de verkoop van de 'Sing Along' thuispakketten die door de Rotterdam Tourist Information Shops zijn verkocht. Eerder werd ook al een 'Sing Along' taart van horecabedrijf Dudok geveild. Ook die opbrengst ging naar de stichting.