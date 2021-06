Filmpjes onvoldoende bewijs: verdachten vrijgesproken van brand in bouwkeet bij Botlekbrug

Filmpjes met verdachten die elkaar filmen in een bouwkeet waar later brand ontstaat. Filmpjes die ze zelf delen in whatsapp-groepen. Een van hen verklaart tegen de politie dat hij papier zag branden. Maar nergens het bewijs van het aansteken van het vuur. Dus sprak de twee mannen die worden verdacht van brandstichting bij de Botlekbrug in 2019 van het brandstichten vrij.

Justitie in Rotterdam had twee jaar gevangenisstraf geëist tegen de twee mannen uit Hoogvliet (29) en Rhoon (25). Ze zouden twee jaar geleden in een dronken bui bouwketen bij de Botlekbrug in brand hebben gestoken. De schade bedroeg 659 duizend euro.

De twee zouden in de nacht van 30 juni op 1 juli 2019 hebben toegeslagen in de bouwkeet van A-lanes, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw van de Botlekbrug. De mannen, zo verklaarde één van hen, werden afgezet door de vriendin van één van de twee verdachten. Op bewakingsbeelden waren ook twee mannen te zien. Eenmaal binnen pakten ze frisdrank en zetten een helm op.

Ook zouden ze brand hebben gesticht door papier en een overall in brand te steken. Het vuur dachten ze te hebben geblust met een brandblusser, maar dat liep dus anders af.

In de omgeving zagen ooggetuigen de vlammen. Nog voordat de brandweer ter plaatse was, werden de twee weer opgehaald door de vriendin. De brandweer had z'n handen vol aan de brand. De wind blies de vuurregen richting het terrein van de Shell.

De politie kwam het duo al snel op het spoor. Allereerst waren ze 'zo slim' geweest om tijdens het avontuur in de bouwkeet filmpjes te maken met hun telefoon. Die deelden ze met vrienden via whatsapp. Het was misschien ook geen toeval dat binnen een dag na de brand 'Meld Misdaad Anoniem' wordt getipt. In het bericht worden de namen van beide verdachten genoemd.

Ook was op de telefoon van één van de verdachten een whatsapp-gesprek te vinden waarin wordt gesproken over de beelden die in de keet zijn gemaakt.

Gebrek aan bewijs

De verdachten legden nadien verschillende verklaringen af en wezen naar elkaar. Dat was, ook met het gebrek aan zichtbaar, tastbaar en overtuigend bewijs, voldoende om de vracht aan bewijs te ondermijnen. Justitie beschuldigde beide mannen van het medeplegen van de brand. De rechter vond die nauwe samenwerking tussen beide mannen onvoldoende bewezen. Ook niet door de filmpjes.

Mede daardoor werd de schadevergoeding van A-lanes en Strukton evenmin gehonoreerd. De geschatte schade was 659 duizend euro, waarvan 450 duizend werd gedekt door de verzekering.

Wel moet de 25-jarige uit Rhoon een werkstraf van 34 uur uitvoeren. Hij was in het bezit van amfetamine en had hennep in de tuin staan, die hij ook zou hebben verhandeld.

Justitie denkt nog na over een hoger beroep.