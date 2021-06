Zelfgemaakte filmpjes verraden verdachten van brand in bouwkeet bij Botlekbrug

Justitie in Rotterdam heeft twee jaar gevangenisstraf geëist tegen twee mannen uit Hoogvliet (29) en Rhoon (25). Ze zouden twee jaar geleden in een dronken bui bouwketen bij de Botlekbrug in brand hebben gestoken. De schade bedroeg 659 duizend euro.

De twee zouden in de nacht van 30 juni op 1 juli 2019 hebben toegeslagen in de bouwkeet van A-lanes, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw van de Botlekbrug. De mannen, zo verklaarde één van hen, werden afgezet door de vriendin van één van de twee verdachten. Eenmaal binnen pakten ze frisdrank en zetten een helm op. Ook zouden ze brand hebben gesticht door papier en een overall in brand te steken. Het vuur dachten ze te hebben geblust met een brandblusser, maar dat liep dus anders af.

In de omgeving zagen ooggetuigen de vlammen. Nog voordat de brandweer ter plaatse was, werden de twee weer opgehaald door de vriendin. De brandweer had z'n handen vol aan de brand. De wind blies de vuurregen richting het terrein van de Shell.

De politie kwam het duo al snel op het spoor. Allereerst waren ze 'zo slim' geweest om tijdens het avontuur in de bouwkeet filmpjes te maken met hun telefoon. Die deelden ze met vrienden via whatsapp. Het was misschien ook geen toeval dat binnen een dag na de brand 'Meldt Misdaad Anoniem' wordt getipt. In het bericht worden de namen van beide verdachten genoemd.

Ook is op de telefoon van één van de verdachten een whatsapp-gesprek te vinden waarin wordt gesproken over de beelden die in de keet zijn gemaakt.

De verdachten leggen nadien verschillende verklaringen en wijzen naar elkaar. Volgens justitie zijn ze beiden schuldig aan de enorme schade voor A-lanes en Strukton. De geschatte schade is 659 duizend euro, waarvan 450 duizend wordt gedekt door de verzekering.

De uitspraak is over twee weken.