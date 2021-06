Lindebomen groeien dit jaar extra hard, en dat is goed nieuws voor de bijen

Volgens onze bomenexpert Huib Sneep groeien de lindebomen dit jaar hard, en dat heeft alles te maken met het 'ideale weer' van de afgelopen periode. Het was namelijk eerst koud, vochtig weer en daarna vooral warm: perfecte omstandigheden voor de groei van de bomen. Daar profiteren vooral de bijen van, zo lijkt het. "Voor bijen is het een feest op dit moment."

Je herkent de Lindebomen misschien niet meteen met het blote oog, maar wel met je neus. De geur is er een uit duizenden volgens Sneep: "Het is een hele frisse en zoetige geur. Als je nu buiten loopt, komt de geur overal in een keer naar je toe."

Zelf is Sneep groot fan van lindebomen. Hij vindt het geweldig om de geur op te snuiven, en is daarin niet de enige. Ook bijen zijn maar wat blij met de lindebomen in groei. Vooral de nectar in de bomen vinden de insecten lekker, want die zoetstof hebben ze hard nodig voor het maken van honing. Volgens Sneep boffen de bijen: "Omdat het veel heeft geregend, is er ook veel nectar aanwezig in de bomen."

Hij kan het weten: Sneep heeft zelf twee kasten met bijen in de tuin en ziet ze tot 's avonds druk in de weer met het 'vervoeren' van hun vangst. "Ze hebben zoveel binnengehaald dat ze het amper kunnen afgeven om het allemaal te verwerken tot honing."

Parfum van linden

Naast honing, worden er ook andere dingen geproduceerd dankzij de lindebomen. Denk bijvoorbeeld aan parfum. Sneep: "Op internet kan je een paar lindeparfums vinden. Mensen zijn er gek op omdat het zo lekker ruikt. Maar goedkoop is het niet: je betaalt zo tweehonderd euro voor een parfum. Ook in ons eigen park in Schiedam maken we er parfum van."