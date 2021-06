Waarom Keti Koti een nationale feestdag moet worden: 'Slavernij is de geschiedenis van ons allemaal'

De Rotterdamse activisten Nyanga Weder en Elvin Rigters willen dat het kabinet de afschaffing van de slavernij een nationale feestdag maakt. Ze spreken daarmee dezelfde boodschap uit als de vier grote Nederlandse steden, waaronder Rotterdam. De dag zou moeten vallen op 1 juli, de dag waarop in Suriname en de Nederlandse Antillen Keti Koti wordt gevierd. Hoe moet die dag er straks in Nederland uit gaan zien? "Net als 4 en 5 mei, een dag om te herdenken en een dag om te vieren", zegt Weder.

Volgens Weder moet het een dag worden net als 4 en 5 mei. "Een dag om te herdenken en een dag om te vieren." Het is belangrijkste is volgens haar dat er landelijk verschillende evenementen worden georganiseerd, zodat het een soortgelijk karakter krijgt.

Juiste manier

Ook Rigters ziet graag dat er nationale feestdag komt, maar hij wil wel dat dit op de juiste manier gebeurt. "Het is wel belangrijk dat we goed beseffen wat er precies gevierd wordt. Voor je het weet vieren we opeens dat Nederland een bevrijder was, en dat was niet zo", zegt Rigters.

Zo wil Rigters voorkomen dat dit een randstedelijk gesprek wordt, want juist buiten de Randstad is volgens hem racisme heviger. En zijn veel problemen simpelweg niet op te lossen. "Je kan niet in elke organisatie buiten de Randstad mensen van kleur neerzetten en denken dat het probleem opgelost is."

BLM-demonstraties

Het gesprek over het invoeren van een nationale feestdag op 1 juli wordt achter de schermen al langer gevoerd, maar is de afgelopen jaren pas echt in de schijnwerpers komen staan. Dat komt volgens Weder vooral omdat de Black Lives Matters-demonstraties van het afgelopen jaar het gesprek onvermijdelijk hebben gemaakt.

Volgens Weder hebben de BLM-protesten niet per se voor een stroomversnelling gezorgd, maar is er wel een statement gemaakt waarvan niemand kon wegkijken. "Iedereen heeft dit gezien. We hadden protesten door het hele land", zegt ze.

Mensen bereiken

Om mensen van kleur van buiten de Randstad te bereiken, is Rigters het afgelopen jaar het land doorgetrokken. "Om aan zwarte mensen en mensen van kleur te vragen wat zij vinden van het beleid. Dan zie je echt een verschil tussen de dingen die in en buiten de Randstad spelen."

Hij deed dit als voorbereiding op de publicatie van het zogeheten 'Zwart Manifest': een actieplan om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Bewustwording

Het belangrijkste thema waar beide Rotterdamse activisten telkens weer op terugkomen? Bewustwording. Rigters ziet het slavernijverleden van Nederland dan ook liever niet als zwarte bladzijde, zoals er in zijn ogen vaak over wordt gesproken, maar als rode draad. In zijn ogen kan het geven van goede educatie het verschil maken. "Dan wordt heel veel duidelijk over hoe deze maatschappij zo is geworden en hoe we zijn gekomen tot een beleid dat soms een racistisch karakter heeft."

Weder: "Bij de witte gemeenschap moet een gedragsverandering plaatsvinden door middel van bewustwording. Kennis is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Mensen moeten zelf gaan inzien dat er een verband is tussen het koloniale slavernijverleden en de toenmalige manier van denken."