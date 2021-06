Michael Boogerd in Zesdaagse TV: 'Bij Mathieu van der Poel gaat niets normaal'

Leo Alkemade, ook gast in Zesdaagse TV, is het roerend met Boogerd eens: "Alles wat bij Van der Poel gebeurt lijkt fictie, dat het helemaal niet kan. Een jongensboek. Het houdt gewoon niet op." Wedstrijdleider Peter Schep zou het dan ook mooi vinden als hij Van der Poel zou kunnen contracteren voor de Wooning Zesdaagse: "Wij zijn blij als er bekende gezichten uit de Tour naar Ahoy komen, daar doen we altijd ons best voor. Pogacar zou ook leuk zijn. Die kan alles."

Michael Boogerd laat in ZesdaagseTV weten dat hij geniet van de prestaties van Mathieu van der Poel | Foto: Tim van Hengel

Michael Boogerd is er wel van overtuigd dat Van der Poel de Tour de France niet uit zal rijden in verband met zijn voorbereiding op de Olympische Spelen: "Mathieu staat bekend als iemand die zich altijd aan het plan houdt. Je moet ook niet vergeten dat Tour-dagen er in hakken bij die mannen. Iedere dag bloed- en bloednerveus koersen, zoveel valpartijen. Ik denk dat die mannen soms blij zijn dat ze dit circus mogen verlaten.

Naast wielerliefhebber is acteur Leo Alkemade ook zanger. Samen met J.W. Roy en René van Mierlo heeft hij een aantal wielernummers op de plaat gezet. Eentje daarvan, het prachtige 'In het Wiel', brengt hij tijdens Zesdaagse TV ten gehore.

Leo Alkemade brengt zijn wielerlied 'In het Wiel' ten gehore | Foto: Tim van Hengel

In Zesdaagse TV werd verder het eerste koppel voor de komende editie van de Wooning Zesdaagse bekend gemaakt. Op dinsdag 7 december staan sowieso aan de start Maikel Zijlaard en Roy Pieters. De komende maanden zal de organisatie de overige twaalf koppels bekend maken, waarbij Niki Terpstra al een zekerheidje is. Alleen is nog niet bekend met wie hij de baan van Ahoy op zal gaan.

Kijk in dit bericht naar de gehele uitzending van Zesdaagse TV. Op tv is de talkshow dinsdagavond om 17:30 uur te bekijken, met daarna ieder uur een herhaling.