Het weer van vandaag: wisselvallig

Vandaag is het overwegend bewolkt en vooral inde westelijke helft van de regio breekt de zon af en toe even door. De temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. Verder valt er een aantal buien, waarbij soms een klap onweer voorkomt. Er staat een matige en aan zee matig tot vrij krachtige noorden- tot noordwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. De temperatuur ligt rond de 13 graden en er staat een overwegend matige noordenwind.

Morgenochtend regent het af en toe. In het binnenland wordt het in de middag vaker droog. De zon is morgen niet te zien. De temperatuur weet met moeite nog op te lopen naar maximaal 17 graden. Daarbij staat er een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind.

Vooruitzichten

In de loop van de week krabbelt de temperatuur langzaam weer richting de 20 graden en neemt de wisselvalligheid iets af. Tegelijkertijd neemt ook de kans op zon weer wat toe.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.