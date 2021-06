Huurauto crasht op de Slinge; politie vindt vuurwapen in wagen

De inzittenden van een huurauto zijn in de nacht van maandag op dinsdag op de vlucht geslagen, nadat het voertuig was gecrasht op de Slinge in Rotterdam-Zuid. De wagen heeft eerst een geparkeerde auto en vervolgens een boompje geramd.

Op foto's is te zien dat de huurauto zwaar beschadigd is geraakt en dat de airbags uitgeklapt zijn. Agenten ontdekten in het middenconsole bovendien een vuurwapen. Of het om een echt of nep-exemplaar gaat, is nog niet bekend.

De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek. De politie tast nog in het duister om hoeveel verdachten het precies gaat. Van hen ontbreekt nog ieder spoor. Ook is onduidelijk of de auto is gestolen.