Ongestraft van je wapens af? Op deze plekken kun je ze deze week inleveren

Gijs van Nimwegen van de politie vertelt over de wapeninleveractie in Dordrecht

De wapeninleveractie in 2019 was een groot succes | Foto: Rijnmond

De politie gaat opnieuw de strijd aan tegen wapenbezit onder jongeren. De komende drie dagen kunnen mensen anoniem afstand doen van hun slag-, stoot- en steekwapens op drie plekken in Dordrecht. Een eerdere inleveractie in de regio in 2019 bleek een groot succes.

"Ieder mes dat wordt aangetroffen bij een ruzie of een fouilleeractie, is er één te veel", zegt Gijs van Nimwegen van de politie Rotterdam. "De kans dat een mes ook daadwerkelijk wordt gebruikt is natuurlijk veel groter als je er een bij je hebt. Het levert eigenlijk alleen maar ellende op." Zo zijn er geregeld incidenten waarbij jonge slachtoffers gewond raken of zelfs overlijden.

Mensen kunnen zonder gevolgen hun wapens inleveren. Dat kunnen naast messen ook vuurwapens, boksbeugels of bijvoorbeeld honkbalknuppels zijn. "Ieder mes dat van straat af is, is mooi meegenomen", zegt Van Nimwegen. Maar de drempel om vervolgens een nieuw wapen te kopen, is laag: een keukenmes koop je tenslotte gewoon in de winkel en ook aan een honkbalknuppel kan je gemakkelijk komen. "Als je die actie helemaal niet doet, gebeurt er ook niets. Dan kun je beter drie dagen zo'n inleveractie aanbieden." Mocht je gepakt worden met een wapen op zak, dan zijn de gevolgen niet te overzien. "Dan heb je heel wat uit te leggen en wordt je vaak ook aangehouden."

Dinsdagavond kunnen mensen terecht in het wijkcentrum Koloriet in Oud-Krispijn om afstand te doen van hun wapens. Een dag later kunnen ze van 16:00 uur tot 18:00 uur ingeleverd worden in de binnenstad bij ContourdeTwern. De actie eindigt donderdag bij jongerenontmoetingsplek De Plint in de wijk Sterrenburg. Ook daar kunnen wapenbezitters van 16:00 tot 18:00 uur terecht. De ingeleverde wapens worden door de politie vernietigd.

Landelijke oproep

Begin 2019 konden mensen bij zes politiebureaus in Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht ook hun wapens inleveren zonder gestraft te worden. De buit was toen zestig vuurwapens en 202 steek- en overige wapens. De Tweede Kamer pleitte na deze actie in de regio voor een landelijke inzamelingsactie, maar de politie noemde dat destijds 'niet opportuun en niet wenselijk'.

De inleveractie kreeg vorig jaar november een vervolg in Spijkenisse om zo het aantal jongeren dat rondloopt met een steekwapen terug te brengen. De opbrengst was toen bij lange na niet zo hoog als een jaar eerder. In totaal werden zeventien messen ingeleverd, waarvan er dertien uit een schuur van een ouder echtpaar kwamen. De destijds 13-jarige Kevin was een van de jongeren die ook afstand deed van zijn wapens. "Ik was bang. Ik wilde niet dat ze me zouden beroven van dure spullen of kleding", zei hij over zijn wapenbezit bij Rijnmond. "Ik heb toen zelfs een tijdje een machete gehad."