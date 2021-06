Rotterdam maakt kans op titel 'Meest toegankelijke gemeente van Nederland'

"Je moet normaal kunnen bewegen met een rolstoel, of als je informatie wil van de gemeente en je kan minder goed zien is het fijn dat je wordt geholpen", zegt Leonard Geluk, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "In deze verkiezing gaat het om álle aspecten die voor mensen van belang zijn. Is het onderwijs toegankelijk voor mensen met een beperking, kun je gemakkelijk een huis vinden, word je geholpen als je aan het werk gaat en is het ov toegankelijk?", somt de voormalige Rotterdamse CDA-wethouder op. "Het is belangrijk dat bewoners en bezoekers zelf aangeven hoe ze het ervaren."

Volgens Geluk valt er in de praktijk nog veel te verbeteren. "In beleidskeuzes bijvoorbeeld. De drempels en met een rolstoel over straat kunnen, gaat steeds beter. Maar als het gaat om passende huisvesting of de toegang tot informatie, kan het een stuk beter", zegt hij. "Beleidsmakers hebben soms de neiging om zelf te gaan nadenken over wat zij belangrijk vinden, terwijl het mooiste is als je dat met betrokken mensen kan doen. Dat is ook de kern van deze verkiezing: dat ze zélf aangeven hoe toegankelijk ze zijn. De gemeenten krijgen daarmee gratis input van betrokken inwoners en daar kunnen ze hun voordeel mee doen."

Rotterdam is een van de twaalf kanshebbers. Op welke gebieden de stad excelleert, kan hij Geluk zeggen in verband met de verkiezing. "Maar dat Rotterdam is genomineerd, geeft aan dat inwoners ervaren dat de stad het goed doet." Al zijn er uiteraard nog verbeterpunten. Zo moest de Rotterdamse rolstoelgebruiker Ulrich Oron vorig jaar maandenlang omreizen om op zijn werk in Schiedam te komen, vanwege een kapotte lift op metrostation Vijfsluizen. Dit probleem is uiteindelijk opgelost.

De gemeenten Hardenberg, Beek, Sint Anthonis, Stein, Oude IJsselstreek, Waalwijk, Westland, Meierijstad, Zwolle, Noordenveld en Harderwijk kregen ook een goede beoordeling. Vanaf dinsdag tot en met eind augustus kunnen alle Nederlanders hun stem uitbrengen op een van deze plaatsen. Vijf daarvan belanden uiteindelijk in de finale. Een vakjury maakt uiteindelijk de keuze voor de winnaar, die op 7 oktober bekend wordt.