Kolff over fraude met toegangstesten in horeca: 'ongelooflijk dom als een ondernemer dat toelaat'

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, heeft geen signalen ontvangen dat in zijn regio gefraudeerd is met QR-codes rondom de toegangstesten voor de horeca. Dat zou elders in het land wel zijn gebeurd. De voorzitters van de veiligheidsregio's hielden het functioneren van het Testen voor Toegang-systeem maandagavond tegen het licht tijdens de laatste reguliere wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad.

Sinds afgelopen weekeinde zijn dansgelegenheden zoals nachtclubs en discotheken weer open. De anderhalve meter afstand-regel geldt daar niet als bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien. De horecaondernemer kan er ook voor kiezen om zijn tafeltjes wel zo neer te zetten dat er anderhalve meter afstand gehouden wordt. Een toegangstest is dan niet nodig.

Op diverse plekken in het land ging het vrijdag en zaterdag mis met het testen. Er ontstonden lange rijen bij testlocaties en door een hackpoging kreeg niet iedereen op tijd de uitslag van zijn test. Vervolgens waren er berichten dat horecaondernemers niet goed controleerden, waardoor mensen met de QR-code van iemand anders binnen konden komen.

Derde partij voor controle

Burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zei in het Veiligheidsberaad dat hij de controle graag wil loskoppelen van de organisator of clubeigenaar. Hij overweegt in de vergunningen te laten opnemen dat een derde partij de controles moet gaan uitvoeren.

Burgemeester Wouter Kolff ziet weinig in deze aanpak. "Ik sta er iets anders in", zei hij dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "Het is vooral aan de organisatie van Testen voor Toegang dat fraude niet meer mogelijk is. Ik vertrouw onze horecaondernemers wel toe dat ze er goed mee omgaan. Om daar een derde partij tussen te zetten, vind ik voor onze regio iets te ver gaan. Maar ik kan me voorstellen dat het in Rotterdam anders is, want het nachtleven is daar ook van andere aard. Bij ons zie ik het niet zo snel nodig zijn."

"Het begint ermee dat iemand zo ongelooflijk dom bezig is om te frauderen", vervolgt Kolff. "En een ondernemer eigenlijk ook als hij dit toelaat. Diegene neemt ongelooflijke risico's met zijn eigen gezondheid en met die van anderen. De horecaondernemer heeft dan misschien één leuke avond gehad, maar heeft daarna al gauw niks meer als er een brandhaard is ontstaan. Als we met elkaar nog even het systeem overeind houden, dan zijn we vermoedelijk half augustus de anderhalve meter kwijt. Dus ook het testen voor toegang. Het is een kwestie van de laatste loodjes. Die zijn misschien wel het zwaarst, maar wel erg nodig om het coronavirus onder controle te houden."

Regionale aanpak

De voorzitters van de veiligheidsregio's gaan volgende maand in gesprek met demissionair minister Grapperhaus over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal nieuwe corona-uitbraken zijn. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen, maar dat werkte niet goed. De besmettingen sloegen al snel over naar andere regio's.

"We zijn steeds beter beschermd, maar het is een race die nog niet gelopen is. We moeten allert blijven en alles op alles zetten om iedereen die dat wil te vaccineren en een hoge vaccinatiegraad te bereiken. Als het virus te veel oplaait door het land heen, zul je terug moeten naar landelijke maatregelen. Maar dat zie ik voorlopig even niet gebeuren."