Definitief: Berghuis verlaat Feyenoord en tekent voor vier jaar bij Ajax

Het hing al een tijd in de lucht, maar Steven Berghuis verlaat Feyenoord daadwerkelijk voor Ajax. Na vijf seizoenen maakt de aanvoerder van Feyenoord de gevoelige overstap naar de aartsrivaal. De 29-jarige aanvaller tekent in Amsterdam voor vier jaar en Feyenoord ontvangt een transfersom van rond de 5,5 miljoen euro. Dat melden De Telegraaf en VI.

Dat Steven Berghuis deze zomer zou vertrekken bij Feyenoord, was geen publiek geheim. De 27-voudig international had een contract tot de zomer van 2022 waardoor Feyenoord alleen nu nog een transfersom kon ontvangen voor de aanvoerder en meest productieve speler van het afgelopen seizoen. Berghuis werd ook in verband gebracht met Bundesliga-club VfL Wolfsburg maar kiest nu voor Ajax. Daarmee is hij de eerste speler sinds Arnold Scholten in 1995 die van Feyenoord naar Ajax gaat.

Van Engelse tribune naar held in Rotterdam

In de zomer van 2015 verruilde Berghuis AZ voor Watford, maar in Engeland zat hij vooral op de bank en tribune. Slechts negen keer mocht Berghuis invallen, waarin hij nooit scoorde. Toen zijn uitzicht op speeltijd in het volgende seizoen nog slechter werd, vertrok hij op huurbasis naar Feyenoord. Met 25 basisplaatsen, zeven doelpunten en vijf assists had Berghuis een behoorlijk aandeel in het kampioenschap. Voor 6,5 miljoen euro namen de Rotterdammers hem vervolgens over. Berghuis tekende een contract voor vier jaar.

Het seizoen erop werd Berghuis met achttien doelpunten en twaalf assists nog belangrijker. Mede aan zijn hand won Feyenoord in 2018 de KNVB beker. PSV toonde in de zomer van 2019 interesse en Berghuis sprak ook met trainer Mark van Bommel. De Eindhovenaren hadden 15 miljoen euro over voor hem, maar Feyenoord ging niet akkoord. Sterker nog, toenmalig technisch directeur Sjaak Troost verlengde zijn contract tot medio 2022. Troost gaf hem een salaris van bijna 2 miljoen euro en ging akkoord met de gelimiteerde transfersom van slechts 4 miljoen euro. Troost maakte de kapitale blunder door geen clausule op te nemen dat dit bedrag niet gold voor clubs uit de eredivisie, waardoor de beste speler van Feyenoord nu lachend voor een schijntje naar Ajax kan vertrekken.

Van held naar verrader

Al bij het eerste gerucht dat Berghuis in de belangstelling stond van Ajax leverde het hem veel kritiek op. Veel supporters hielden al rekening met zijn vertrek, gunden het hem zelfs, maar niet naar de aartsrivaal uit Amsterdam. Berghuis zal zeggen dat hij kiest voor de sportieve uitdaging bij een club die in de Champions League speelt, zal niet noemen dat hij nog meer gaat verdienen en dat hij in beeld blijft bij Oranje. Allemaal waar, maar hij houdt geen rekening met het sentiment. Zo zei hij in eerdere interviews dat hij niet naar een andere Nederlandse club zou gaan en deed hij de laatste maanden geregeld een beroep op het clubgevoel door richting de supporters meerdere keren richting het Feyenoord-logo te wijzen.

Nu ziet vrijwel het hele Legioen hem als een verrader en zal hij op 21 december tijdens Feyenoord-Ajax (op zijn 30e verjaardag nota bene) ongetwijfeld met een striemend fluitconcert worden ontvangen.

Klein rijtje

Het rijtje waarin Berghuis met deze gevoelige transfer komt, is dan ook klein maar hij is wel de meest belangrijke speler in de geschiedenis die Feyenoord verlaat voor de eeuwige aartsrivaal. Arnold Scholten was zoals gezegd in 1995 de laatste speler die Rotterdam-Zuid inruilde voor Amsterdam, maar Scholten kwam vijf jaar eerder al over van Ajax en was lang niet zo belangrijk voor het team dan Berghuis de afgelopen seizoenen is geweest.

De drie andere spelers die ooit dezelfde overstap maakten zijn Jan Everse (1977), Jan Sörensen (1987) en Henk Groot (1965), waarbij laatstgenoemde net als Scholten al overkwam van Ajax.