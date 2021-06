Ondernemer Hennie van der Most koopt inboedel Duits attractiepark op voor Attractiepark Rotterdam: 'Alsof je in een snoepwinkel bent beland'

Van der Most heeft de attracties van een pretpark in Duitsland weten te kopen voor een prikkie.

Hij twijfelde geen moment toen hij hoorde dat de inboedel van de 'Space Park' in Bremen te koop was. "Ik weet niet eens precies wat ik gekocht heb", zegt Van der Most terwijl de eerste kisten met attracties worden uitgeladen. "Het park in Bremen is 10 duizend meter groot, dus daar heeft wat gestaan."

70 vrachtwagens

En dat klopt ook: voor de inboedel zijn maar liefst 70 speciale vrachtwagens en een schip ingehuurd die dinsdag één voor één in Rotterdam aankomen. Daarnaast is er ook een schip met attracties onderweg. "We zijn aan het uitpakken. Het is alsof je in een snoepwinkel bent beland", zegt de opgetogen Van der Most.

Wat de ondernemer betaald heeft, wil hij niet kwijt. "Het loopt natuurlijk in de miljoenen, maar naar verhouding heeft het niet heel veel gekost."



Opening

En dan de belangrijkste vraag: wanneer gaat het park open? Van der Most moet lachen. "Daar zeg ik niks over." De oorspronkelijke opening was namelijk gepland in 2015, maar daar kwam het niet van en werd steeds uitgesteld. "Het moet mooi worden, het moet goed worden", zegt de ondernemer.

'Hier komen wonderen'

Volgens hem hoeven we niet bang te zijn dat hij failliet gaat omdat het project niet van de grond komt. "Geld doet wonderen, geen geld doet donderen. Ik vecht ervoor om dit te realiseren. Daar ben je ondernemer voor: ups en downs horen erbij. Vechten, doorduwen tot het daar is. En hier komen wonderen!"