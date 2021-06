Rechter: gemeente Dordrecht zit mis, verkoopprocedure rijksmonument Berckepoort moet over

Het Dordtse rijksmonument uit 1530 stond eind vorig jaar te koop voor ondernemers met een aansprekend plan. Daar reageerden zeven partijen op. De gemeente koos uiteindelijk voor de combinatie van een bierbrouwerij, proeflokaal en kleinschalig hotel. Ook zou veganistisch restaurant Daantje een plek krijgen in de Berckepoort.





Eén van de andere zeven gegadigden was het niet eens met de gang van zaken en spande een kort geding aan. De rechter heeft nu geoordeeld dat die procedure inderdaad onzorgvuldig is geweest.



Het draait in de uitspraak om de vraag of alle partijen konden weten dat de gemeente beide delen van de Berckepoort in de verkoop deed. Het pand is gesplitst in twee huisnummers. Het winnende bod van vierhonderdduizend euro was op beide delen. De aanspanner van het kort geding bod twee ton meer voor maar één deel. Volgens de rechter hadden gemeente en verkopend makelaar de verkoop van beide delen onvoldoende duidelijk gemaakt en was er geen sprake van een eerlijke situatie.



De hele verkoopprocedure moet nu opnieuw. De winnaar van het kort geding wil een hotel en vergadercentrum starten in de Berckepoort.