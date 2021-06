Waterleiding springt in Rotterdam-Crooswijk, meerdere sinkholes in de Boezemweg

Door het lek staat er een laag water van zo'n vijf centimeter in een parkeergarage onder een van de appartementengebouwen in de straat. Daarin staan naar schatting tweehonderd auto's geparkeerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een 'forse waterleiding'. "De oorzaak van de leidingbreuk is ons nog niet duidelijk. Op dit moment wordt het water uit de parkeergarage gepompt. Het water heeft best een stuk kunnen stromen, dus we onderzoeken de gevolgen daarvan."

De ondergelopen garage | Foto: Rijnmond

Ook de stoep staat blank. Een takelwagen van de politie heeft meerdere auto's in de straat die in het water stonden, weggehaald.

Waterleiding gesprongen in Rotterdam-Crooswijk | Foto: Rijnmond

De waterleiding knapte en het water kwam omhoog, het was een aardige bonk", zegt iemand die in een van de huizen aan het klussen was en gezien heeft wat er gebeurde. "Er was niks aan de hand, er zijn ook geen werkzaamheden in de buurt. Er was ineens kwam een knal."

Man ziet waterleiding knappen

De trams van lijn 7 rijden nog over de Boezemweg, maar wel enige vertraging, omdat er ook auto's over de trambaan moeten.

Ondergelopen kelders

Bij meerdere bewoners is de kelder ondergelopen. "Alles wat erin staat, is naar de klote. De spulletjes die erin staan kunnen weg", zegt Yvonne. "Er staan bij sommigen ook matrasjes van babyledikantjes in. Die moesten bewaard blijven, maar alles is nat."

Bewoner Alex bekeek de situatie vanaf zijn balkon op de eerste verdieping. "Het is het gesprek van de dag hier. Ik maak me geen zorgen, want ik zit hier hoog en droog."