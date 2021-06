Geblesseerde Smolders vervangen door Schuttert voor CHIO

Smolders kwam afgelopen week in actie in België waar hij van zijn paard viel en een rib brak. Vanwege deze val in het Belgische Knokke zal Smolders het CHIO moeten missen maar de Olympische Spelen zijn naar verluidt - mits Smolders wordt geselecteerd - niet in gevaar voor de ervaren ruiter van TeamNL.

Frank Schuttert zal met Lyonel D de plek van Smolders in nemen. Daarbij voegt hij zich bij het overige drietal van het Nederlands team: Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Willem Greve. Zij komen aankomende vrijdag op 2 juli vanaf 17.00 in actie op de Longines FEI Nations Cup.