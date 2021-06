Sparta-directeur over plannen NL League: 'Dit plan moet het Nederlands voetbal vooruit helpen'

"Dit plan moet het Nederlands voetbal allereerst sportief en daarna ook financieel verder helpen", begint Laros wanneer het over het plan gaat dat vandaag naar buiten kwam via de media. Het idee is een gevolg van de samensmelting van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie die eerder afzonderlijk van elkaar bestonden maar nu samen gaan. En bij die samensmelting willen ze nu buiten de KNVB de eigen competitie organiseren zoals dit ook in veel andere Europese landen, waaronder Engeland, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland, ook gebeurt.

Breed draagvlak

"Maar", zo voegt Laros direct toe. "Omdat het in andere landen ook zo gaat moet dat geen argument zijn om het dan hier ook maar te doen. Maar je neemt dat wel als research mee maar daarin kijk je wel altijd naar de Nederlandse situatie. Maar we zijn hier al een heel tijd mee bezig mee geweest en Sparta is als één van de zes commissarissen in de Eredivisie CV nauwlettend betrokken geweest bij dit proces. Dus ik ben vanzelfsprekend enthousiast over deze plannen en ook binnen onze club is in het bestuur en directie positief gereageerd over de contouren van het plan. En ook onder alle clubs is er momenteel een breed draagvlak."

Opvallend in de berichtgeving is dat Ajax en Feyenoord vooralsnog geen voorstander zijn van het plan. "Maar als je nu geen voorstander bent, wil dat niet zeggen dat dit in de toekomst zo blijft", vervolgt Laros. "Want het is bedoeld om het Nederlands voetbal sterker te positioneren en daar moet elke club beter van worden, dus ook Sparta. Je kan dan denken aan het commerciële aspect, Europees voetbal en transferresultaten. Deze ontwikkeling moet zijn uitwerking hebben in vele aspecten."

Feyenoord

Feyenoord wordt momenteel, samen met Ajax, MVV en De Graafschap nog niet geschaard onder de voorstanders. Feyenoord laat in een reactie weten: "Het gaat om een grote verandering van structuur en de herverdeling van gelden en zeggenschap. Daar kun je pas ja tegen zeggen als precies duidelijk is wat dat betekent. Daarnaast ziet Feyenoord (nog) geen vooruitgang voor de club hierdoor.”

Hoe het er allemaal concreet uit gaat zien is echter nog onduidelijk. In dit plan gaan de clubs zelf alles vormgeven rondom de competitie en gaat dit uit handen van de KNVB. "De contouren liggen er en nu is het aan de directie van de Eredivisie om dit allemaal verder uit te werken en zo inhoud te geven dat uiteindelijk iedereen aan boord komt. Het moet namelijk ook leiden tot meer saamhorigheid waarmee je zowel sportief als financieel het Nederlands betaald voetbal verder kan helpen."