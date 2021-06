Meer aangiften tegen al voor ontucht veroordeelde ex-politieman Molenlanden

Een voormalig politieman uit de gemeente Molenlanden is maandag in zijn cel opnieuw aangehouden. De man werd vorige week veroordeeld vanwege het verspreiden van kinderporno, het plegen van ontucht en het schenden van zijn ambtsgeheim, maar inmiddels zijn nieuwe aangiften tegen hem binnengekomen van het plegen van ontuchtige handelingen bij minderjarige jongens.

De ex-politieman is vorige week veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat is lager dan de officier van justitie eerder had geëist. De man hield onder meer logeerpartijen bij hem thuis waarbij games werden gespeeld. Volgens de rechter heeft hij een minderjarige jongen gezoend en geknuffeld. Verder heeft hij naaktfoto's uitgewisseld met een 11-jarige jongen, met wie hij online games speelde. Als politieman heeft de verdachte voor kennissen en familie gegevens opgehaald uit de politiesystemen, wat ook verboden is.

De zedenpolitie in Rotterdam is onder leiding van het Openbaar Ministerie nu een nieuw onderzoek naar hem gestart. Hij wordt verhoord en wordt binnenkort voorgeleid. De politie doet verder geen uitspraken over deze zaak vanwege het lopende onderzoek.