Woonmall Alexandrium blijft dinsdag dicht na brand

Woonmall Alexandrium in Rotterdam-Alexander blijft dinsdag dicht voor het publiek. Eerder op de dag heeft korte tijd brand gewoed in het winkelcentrum.

De brand brak uit in het plafond van een restaurant. Daar zou een gasleiding zijn ontvlamd. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Niemand raakte gewond.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De woonmall was op het moment van de brand nog dicht, maar gaat dus de hele dag ook niet open.

"Het sein brand meester is al een tijdje geleden gegeven, maar er wordt nu nog gekeken naar waterschade en roetschade. Ook lopen er mensen van de verzekering en van herstelbedrijven rond in de woonmall. We moeten het nu eerst weer veilig krijgen en hebben daarom besloten om de woonmall vandaag nog gesloten te houden", laat Fred Breedveld van Woonmall Alexandrium weten. "Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we morgen weer open."