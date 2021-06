Bewoners woonwagenkamp Berkel en Rodenrijs voeren actie voor meer standplaatsen voor woonwagens

Bewoners van het Woonwagencentrum Meerweg in Berkel en Rodenrijs hebben sinds zondagavond actie gevoerd bij het gemeentehuis in Bergschenhoek voor uitbreiding van hun woonwagenkamp. De bewoners, die met spandoeken op het parkeerterrein van het gemeentehuis aandacht vragen voor hun situatie, laten weten dat ze al 17 jaar wachten op uitbreiding.

'Geen woorden maar staanplaatsen'. Met die slogan roepen bewoners van het woonwagenkamp de gemeente op om te zorgen voor meer standplaatsen. Een van deze bewoners is Koosje Massing. De 40-jarige Koosje vertelt aan mediapartner RTV Lansingerland dat ze al 22 jaar op een wachtlijst staat en al 17 jaar strijd voor uitbreiding van het woonwagenkamp. "We staan hier omdat we het na 17 jaar zat zijn. Wij willen gewoon een plek en daar hebben wij recht op", zegt Koosje. "Zelf woon ik in een schuur met mijn man en twee kinderen, bij m'n ouders. Het ziet er niet uit", zucht ze.

In de afgelopen 17 jaar zijn er gesprekken geweest met de verantwoordelijke gemeente. Dat was eerst Berkel en Rodenrijs, maar na de fusie tot de gemeente Lansingerland werd die verantwoordelijk. Tot nu toe is er geen zicht op uitbreiding. De gemeente liet eerder weten dat er niet kon worden uitgebreid vanwege een kerosineleiding die zou lopen naar Rotterdam The Hague Airport, waardoor het niet veilig zou zijn als woonplek. Maar dat er nu dus wel reguliere woningen op diezelfde grond zijn gebouwd zit de woonwagenbewoners niet flink dwars. De bewoners hopen op zeven tot vijftien extra plekken

Lees ook: Zigeuners willen meer woonwagens in Berkel en Rodenrijs



Vervolgproces gemeente

Wethouder Kathy Arends laat weten bekend te zijn met het probleem. "Ik vind het heel belangrijk om in contact te zijn met bewoners en ook met woonwagenbewoners", zegt ze. Arends wil met de woordvoerder van het woonwagenkamp in gesprek.

In juli buigt de gemeenteraad zich over de kwestie. Dan bespreken ze de Woonvisie waarin ook ruim vijftien nieuwe plaatsen verdeeld over de locaties Bosland en Meerweg staan genoemd.

De actievoerders vertrekken dinsdag weer van het parkeerterrein, maar willen binnenkort nog een keer demonstreren. Wanneer ze dat gaan doen is nog niet bekend. Komende woensdag staat een nieuwe afspraak gepland tussen een bewoner en de gemeente. Koosje wacht het af. "Het vertrouwen is eigenlijk weg, maar we hopen dat het goed komt. Ik laat me niet meer afschepen, niet na 17 jaar."