Rotterdam pakt verkeershufters aan: controles en blokkades op zeven plekken in de stad deze zomer

Een auto die over de Meent scheurt in het centrum van Rotterdam | Foto: Rijnmond

"Afgelopen maanden zijn de overlast en de aantasting van het woon- en leefklimaat door, met en vanuit voertuigen, helaas in een rap tempo toegenomen tot buitensporige proporties", laat de gemeente in een brief weten. Op verschillende plekken hebben politie en gemeente dit kunnen terugdringen, maar dat was 'slechts voor korte duur'. Ook verplaatsten de problemen zich naar een nabijgelegen locatie.



Zandzakken en slagbomen

De gemeente heeft nu zeven hotspots aangewezen die als eerste worden aangepakt. Onder de hotspots vallen bekende probleemplekken als de Meent, Wilhelminapier, het Scheepvaartkwartier en Siciliëboulevard. Ook de Oosterkade onder de Willemsbrug valt eronder. De gemeente verwacht in de loop van de zomer de aanpak naar meer straten en gebieden uit te breiden.

Op deze plekken zullen op korte termijn fysieke maatregelen genomen worden, zoals drempels, wegversmallingen en het afzetten of afsluiten van parkeerplaatsen of kades. Ook kunnen wegen worden geblokkeerd met hekken, zandzakken, plantenbakken of slagbomen. De maatregelen worden in overleg met de politie en in afstemming met de overige hulpdiensten genomen.



Verder komt er extra toezicht in de maanden juli tot en met september.



Meentbrug dicht in de avond

De gemeente neemt op termijn ook maatregelen om de overlast definitief tegen te gaan. Zo is er met bewoners, ondernemers en hulpdiensten op de Meent afgesproken om luidruchtig (show)verkeer te weren. Daardoor kunnen auto's van donderdag tot en met zondag niet meer over de Meentbrug na 18.00 uur. De maatregel gaat in op 8 juli.